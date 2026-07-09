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Cuatro sujetos fueron detenidos por presuntamente haber disparado contra dos personas en calles de Tlalpan, además, de acuerdo con la Policía capitalina estarían relacionados con extorsión y agresiones al sur de la Ciudad de México.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que policías recibieron la alerta por personas heridas sobre la calle Paseo de Girasoles, de la colonia Primavera.
Al llegar encontraron a dos personas con disparos en las piernas, quien refirieron que sujetos en un auto rojo les dispararon.
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Personal del C2 Sur localizó el auto sobre anillo Periférico, en la colonia Héroes de Padierna.
Policías en campo dieron alcance al vehículo y realizaron una revisión a los tripulantes, a quienes se les aseguraron varias dosis de droga y un arma de fuego.
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Por lo anterior, los oficiales detuvieron a los hombres de 17, 21, 28 y 40 años de edad y los presentaron ante un agente del Ministerio Público.
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jecg/cr
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