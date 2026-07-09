La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, encabezó la entrega de dos proyectos de alto impacto social: la rehabilitación del Parque “El Piojo”, en el Barrio San Pedro, y la remodelación integral del Centro de Bienestar Social San Mateo Xalpa, espacios que recuperan zonas de convivencia y aprendizaje para las familias.

Durante su recorrido, la edil afirmó que gobernar con sentido social significa invertir donde más se necesita y devolver a la comunidad espacios públicos dignos, seguros y accesibles.

“Queremos que este sea un lugar donde nuestras niñas y niños puedan crecer, donde las juventudes encuentren espacios para convivir sanamente y donde las personas mayores disfruten de un entorno seguro, accesible y digno”, expresó.

La demarcación precisó que con una inversión superior a un millón de pesos, el Parque “El Piojo” fue transformado con una nueva plaza cívica, escenario multiusos, andadores, juegos infantiles, piso amortiguante, luminarias LED, bancas y diversas obras de mejoramiento urbano, convirtiéndose en un espacio pensado para fortalecer la convivencia familiar y recuperar la vida comunitaria.

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La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho. Foto: Especial

Más tarde, Circe Camacho inauguró la remodelación integral del Centro de Bienestar Social San Mateo Xalpa, realizada con recursos del Presupuesto Participativo, donde se ejecutaron trabajos de impermeabilización, renovación de pisos y plafones, rehabilitación de sanitarios, modernización de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, colocación de nuevas luminarias, pintura y mejoramiento de fachadas.

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La edil subrayó que estas acciones forman parte de una política pública que busca reducir las desigualdades mediante infraestructura que beneficie directamente a la población.

“Cuando recuperamos un parque, una casa de bienestar o cualquier espacio público, estamos construyendo comunidad, generando oportunidades para nuestras niñas, niños y jóvenes, y fortaleciendo el tejido social. Esa es la transformación que queremos para Xochimilco”, señaló.

La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho. Foto: Especial

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Las obras entregadas permitirán ampliar las actividades culturales, deportivas, recreativas y comunitarias en beneficio de las familias, además de ofrecer espacios más seguros, incluyentes y funcionales para todas las generaciones, destacó la alcaldía.

“Con estas acciones, el Gobierno de Xochimilco refrenda su compromiso de ejercer los recursos públicos con responsabilidad y sentido de justicia social, llevando obras que mejoran la calidad de vida de la población y demuestran que la transformación se construye desde el territorio, escuchando y atendiendo las necesidades de la gente”, indicó en un comunicado.

Reiteró que con estas acciones, la transformación de Xochimilco continúa llegando a los pueblos y barrios con obras que ponen en el centro a las personas.

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cdm