La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de los trabajos de rehabilitación completos de los embarcaderos Nueva Nativitas, Las Flores y Zacapa.

Tras cortar el listón inaugural de estas rehabilitaciones, la Mandataria capitalina recorrió los tres embarcaderos y atestiguó las mejoras hechas a este lugar. Posteriormente, abordó una trajinera para dar un pequeño recorrido por los canales de Xochimilco.

Brugada Molina destacó que se invirtieron 84 millones de pesos para la rehabilitación de estos tres embarcaderos, y que se trata de una obra sin precedente.

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Comentó que se renovaron 19 mil metros cuadrados, se colocaron 96 postes y luminarias con energía solar, se mejoraron fachadas, baños y se hizo un corredor turístico para unir los tres embarcaderos.

Destacó que estos trabajos fueron sustentables, pues no se contaminó ni a los canales y mucho menos al medio ambiente. Además, dijo, se mejoraron los entornos de estos lugares.

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Clara Brugada comentó que se capacitó a los remeros para brindar un mejor servicio turístico, y prometió apoyos para remodelar las trajineras de Xochimilco.

Puntualizó que el futuro de la Ciudad pasa por la recuperación de la zona lacustre, por lo que su compromiso es recuperar la Ciudad lacustre, por lo que preparan un gran proyecto para toda esta zona de la capital del país.

Por último, la Jefa de Gobierno destacó que ayer “goleamos dentro y fuera de la cancha”, pues los jóvenes brillaron en la cancha, y el futbol volvió a unir a todas las personas. “Ayer le ganó la paz a la violencia, y las imágenes que se mostraron fueron del festejo más grande del mundo”.

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Al respecto, Circe Camacho, alcaldesa de Xochimilco, sostuvo que están felices y agradecidos porque se hizo una gran inversión para rehabilitar una de las zonas turísticas más importantes de la demarcación.

Alejandra Fraustro, secretaria de Turismo de la Ciudad, destacó que por primera vez el impuesto que los visitantes pagan por hospedarse en hoteles fue para rehabilitar estos embarcaderos.

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En su oportunidad, Julia Álvarez, secretaria de Medio Ambiente, comentó que este día quedará marcado en la historia gracias a estos trabajos de mejora que se dan en el marco del Mundial, pero que serán permanentes para el goce y disfrute de las y los vecinos de la zona. Asimismo, subrayó la importancia de las trajineras de Xochimilco, que están llenas de historia.

mahc/LL