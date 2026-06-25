La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se solidarizó con el pueblo de Venezuela tras los fuertes sismos registrados este miércoles.

A través de su cuenta de X, la Mandataria capitalina indicó que la capital del país está lista para apoyar al pueblo venezolano.

“Desde la Ciudad de México enviamos un abrazo solidario al pueblo venezolano ante los difíciles momentos que vive tras los terremotos. Nuestra ciudad se mantiene atenta y lista para sumar esfuerzos y brindar el apoyo que sea necesario, convencidos de que la fraternidad entre nuestros pueblos es la mejor respuesta ante la adversidad”, expuso.

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¿Qué pasó en Venezuela?

Ayer, dos sismos casi simultáneos azotaron Venezuela y provocaron temor, muertes y derrumbe de varios edificios.

Desde la Ciudad de México enviamos un abrazo solidario al pueblo venezolano ante los difíciles momentos que vive tras los terremotos.



Nuestra ciudad se mantiene atenta y lista para sumar esfuerzos y brindar el apoyo que sea necesario, convencidos de que la fraternidad entre… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 25, 2026

mahc/LL