[Publicidad]
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se solidarizó con el pueblo de Venezuela tras los fuertes sismos registrados este miércoles.
A través de su cuenta de X, la Mandataria capitalina indicó que la capital del país está lista para apoyar al pueblo venezolano.
“Desde la Ciudad de México enviamos un abrazo solidario al pueblo venezolano ante los difíciles momentos que vive tras los terremotos. Nuestra ciudad se mantiene atenta y lista para sumar esfuerzos y brindar el apoyo que sea necesario, convencidos de que la fraternidad entre nuestros pueblos es la mejor respuesta ante la adversidad”, expuso.
Lee también Tras sismos en Venezuela, países expresan solidaridad y anuncian apoyos a la nación; ONU coordina despliegue de equipos de búsqueda
¿Qué pasó en Venezuela?
Ayer, dos sismos casi simultáneos azotaron Venezuela y provocaron temor, muertes y derrumbe de varios edificios.
mahc/LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Reinstalan figuras gigantes de futbolistas en Chapultepec que fueron derribados por la CNTE; permanecerán hasta el 19 de julio
Metrópoli
Vinculan a proceso a dos personas por extorsión en agravio de trabajadora de la SRE; víctima realizó depósitos por 229 mil pesos
Espectáculos
Julio Iglesias envía mensaje a Venezuela tras los terremotos: "Mi cariño por este país sigue intacto"
Tendencias
Farruko y Corridos del Rey lazan remix de “Ayer hablé con Dios”; ¿de qué habla el corrido cristiano?
Al día
"Me bajó el calzón": TikToker denuncia presunto abuso sexual durante ritual en el Mercado de Sonora
Espectáculos
Bellakath explota contra producción de La Más Draga
Al día
Venta especial de la tarjeta del Metro CDMX conmemorativa del Mundial 2026: Fecha, lugar y horario
Al día
Enrique Inzunza regresa al Senado, no asistió a sesiones durante dos meses