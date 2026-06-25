Metrópoli | 25-06-26 | 10:54 | Actualizada | 25-06-26 | 10:54 |

La jefa de Gobierno, , se solidarizó con el pueblo de Venezuela tras los fuertes sismos registrados este miércoles.

A través de su cuenta de X, la Mandataria capitalina indicó que la capital del país está lista para apoyar al .

“Desde la enviamos un abrazo solidario al pueblo venezolano ante los difíciles momentos que vive tras los terremotos. Nuestra ciudad se mantiene atenta y lista para sumar esfuerzos y brindar el apoyo que sea necesario, convencidos de que la fraternidad entre nuestros pueblos es la mejor respuesta ante la adversidad”, expuso.

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mahc/LL

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