Al igual que la semana pasada, el programa de audiencias ciudadanas que encabeza la jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto a miembros de su gabinete, para atender directamente las demandas y solicitudes de la población, tendrá lugar en el Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan.

El Gobierno de la CDMX precisó que el acceso para quienes estén interesados en acudir a externas alguna petición a las autoridades será por la estación del Metro San Antonio Abad.

Lee también Metro CDMX reabre estación Chabacano de la Línea 2; restablecen servicio en ambos sentidos, excepto en Zócalo, que permanece cerrada

El registro para la población será entre las 12:00 del día y las 16:00 de la tarde, aunque la atención con funcionarios de la administración local comenzará a partir de las 13:00 horas y hasta atender a todas las personas registradas.

Desde la semana pasada, este programa que usualmente se realiza en la plancha del Zócalo capitalino, se realizó en el recién inaugurado Jardín Flotante.

LL