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Al igual que la semana pasada, el programa de audiencias ciudadanas que encabeza la jefa de Gobierno, Clara Brugada, junto a miembros de su gabinete, para atender directamente las demandas y solicitudes de la población, tendrá lugar en el Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan.
El Gobierno de la CDMX precisó que el acceso para quienes estén interesados en acudir a externas alguna petición a las autoridades será por la estación del Metro San Antonio Abad.
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El registro para la población será entre las 12:00 del día y las 16:00 de la tarde, aunque la atención con funcionarios de la administración local comenzará a partir de las 13:00 horas y hasta atender a todas las personas registradas.
Desde la semana pasada, este programa que usualmente se realiza en la plancha del Zócalo capitalino, se realizó en el recién inaugurado Jardín Flotante.
LL
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