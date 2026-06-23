La estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reabrió este martes al servicio de los usuarios, con lo que quedó restablecida la operación en ambos sentidos entre Tasqueña y Cuatro Caminos, tras los trabajos de rehabilitación y modernización realizados en esta ruta de la red.

A través de su cuenta de X, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que desde el inicio de la jornada la estación retomó actividades para ascenso y descenso de pasajeros.

“Desde el inicio de la operación de este martes, reabrimos la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX. Con ello, el servicio se ofrece en ambos sentidos con ascenso y descenso de usuarios en todas las estaciones de la línea, excepto Zócalo/Tenochtitlan, que permanece cerrada”, señaló el funcionario.

Lee también Restringen paso peatonal a Jardín Flotante en Tlalpan; realizan obras de conexión con estación del Metro Chabacano

Metro CDMX reabre estación Chabacano de la Línea 2. Foto: Metro CDMX

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los usuarios utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8 para acceder a la zona centro de la ciudad.

Rubalcava destacó que la reapertura representa un avance en la recuperación de las estaciones que fueron intervenidas recientemente como parte del programa de rehabilitación y modernización de la red, además de agradecer la paciencia y comprensión de los usuarios durante el periodo de obras.

[Publicidad]

Desde el inicio de la operación de este martes, reabrimos la estación Chabacano de la Línea 2 del @MetroCDMX. Con ello, el servicio se ofrece en ambos sentidos con ascenso y descenso de usuarios en todas las estaciones de la línea, excepto Zócalo/Tenochtitlan, que permanece… pic.twitter.com/f5OoTtf26H — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 23, 2026

LL