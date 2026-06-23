Metrópoli | 23-06-26 | 06:38 | Actualizada | 23-06-26 | 06:38 |

La estación Chabacano de la del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reabrió este martes al servicio de los usuarios, con lo que quedó restablecida la operación en ambos sentidos entre Tasqueña y Cuatro Caminos, tras los trabajos de rehabilitación y modernización realizados en esta ruta de la red.

A través de su cuenta de X, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, informó que desde el inicio de la jornada la estación retomó actividades para ascenso y descenso de pasajeros.

“Desde el inicio de la operación de este martes, reabrimos la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX. Con ello, el servicio se ofrece en ambos sentidos con ascenso y descenso de usuarios en todas las estaciones de la línea, excepto Zócalo/Tenochtitlan, que permanece cerrada”, señaló el funcionario.

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Metro CDMX reabre estación Chabacano de la Línea 2. Foto: Metro CDMX
Metro CDMX reabre estación Chabacano de la Línea 2. Foto: Metro CDMX

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los usuarios utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8 para acceder a la zona centro de la ciudad.

Rubalcava destacó que la reapertura representa un avance en la recuperación de las estaciones que fueron intervenidas recientemente como parte del programa de rehabilitación y modernización de la red, además de agradecer la paciencia y comprensión de los usuarios durante el periodo de obras.

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