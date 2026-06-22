La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que este martes 22 de junio abrirá al público la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro, la cual aún está pendiente, tras las obras de renovación de esta línea que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos.

“Informo que el día de mañana (martes 23 de junio) se abre la estación Chabacano al público, que era la única estación que faltaba por abrirse”, anunció.

Desde la estación Tasqueña, donde arrancó la entrega de estaciones renovadas, como parte de las acciones para recibir al Mundial, Brugada Molina aseguró que esta es la única estación que estaba pendiente por abrir al público.

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La estación Chabacano quedó pendiente desde que se entregaron las obras del Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan, el cual tiene conexión con dicha estación del Metro.

En diversos recorridos, EL UNIVERSAL dio cuenta de que los capitalinos que accedían al Jardín Flotante desde Pino Suárez, no podían descender del otro lado, por Metro Chabacano, debido a que el acceso continuaba cerrado.

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