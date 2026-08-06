Un menor de 10 años perdió la vida en Durango mientras jugaba un partido de futbol. Según las autoridades se trató de una muerte natural porque el niño padecía un soplo en el corazón de nacimiento.

El suceso ocurrió en la colonia Masié, en unas canchas de la unidad deportiva. Según los testimonios, el menor se desplomó y quedó inconsciente mientras jugaba al futbol.

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La misma gente que se encontraba en el lugar solicitó los servicios de emergencia, sin embargo, el personal que acudió confirmó que el niño ya no contaba con signos vitales.

La necropsia de ley arrojó que se trató de una muerte natural debido al padecimiento del menor, razón por la que la fiscalía de Durango no dio más información.

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