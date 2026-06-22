Naucalpan, Méx.- El Gobierno de Naucalpan abrirá una tercera sede para la transmisión de los partidos de la Copa Mundial 2026 con la puesta en marcha del “Mundial Social de las Cuatro Casas”, que se llevará a cabo del 23 al 27 de junio en el Foro Cuauhtémoc.

Este espacio se suma al Parque Naucalli y la Plaza Revolución, donde se puede observar la transmisión de los partidos en colaboración con BOBO Producciones y TUDN.

En el “Mundial Social de las Cuatro Casas”, en Foro Cuauhtémoc, los habitantes podrán seguir los encuentros del torneo y disfrutar de actividades culturales, así como de conciertos gratuitos.

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El programa del 24 de junio contempla el partido de la Selección Mexicana, además de la presentación de los grupos musicales Out of Control Army, Sekta Core, Resorte, Natty Congo Crew, Ace Kool, Los Adheridos y Crazysaurios.

Actualmente, la transmisión de los partidos del Mundial se realiza en el Parque Naucalli, como parte del Gol Fest, con un costo de 71 pesos.

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En tanto, en Plaza Revolución las transmisiones se realizarán con acceso gratuito al público los días 24, 25 y sábado 27 de junio.

Al respecto, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez señaló que estos espacios se abrieron con el objetivo de “democratizar el mundial”, ante los altos costos de las entradas a los estadios de fútbol.

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“Es la instrucción de la presidenta de la República para que tratemos de impactar a la mayor parte de la sociedad, ya que es un mundial inaccesible por el costo tan elevado de los boletos”, reconoció el alcalde en conferencia de prensa del pasado 10 de junio.

De acuerdo con datos del Ayuntamiento, estos eventos no han tenido costo alguno para el Gobierno municipal al realizarse de manera coordinada con la iniciativa privada.

mahc/LL