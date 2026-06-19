Las plantas de los muros verdes instaladas en distintas estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro comienzan a marchitarse a pocas semanas de su instalación, presuntamente por estrés hídrico, lo que refleja las malas condiciones de riego.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL por la Línea 2, se pudo constatar que en las estaciones que cuentan con los muros verdes (Xola, Villa de Cortés y General Anaya) algunas plantas lucen secas, podridas y con coloración café. Los muros verdes están colocados en los andenes y entradas de las estaciones.

Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

La bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Andrea Ruiz, explicó a este diario que las plantas lucen marchitas debido a un posible estrés hídrico y sustrato poco nutritivo de tierra, lo que las ha llevado a morir en las estaciones de la Línea 2.

“Parece ser que son plantas que en su mayoría no necesitan sol directo, supongo que por eso las escogieron, porque necesitan luz indirecta. Entonces la demanda de luz podría ser un factor hasta cierto punto descartable; aunque en el Metro la luz artificial suele ser insuficiente para mantener plantas, o las mantendría débiles a largo plazo”, explicó.

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“Probablemente están en estrés hídrico. Con esto me refiero a que probablemente no tienen las condiciones de riego que necesitan, probablemente es irregular y/o insuficiente. La evidencia es justamente la coloración café en las hojas y que se vean así como tristes”, agregó.

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La bióloga detalló que las raíces de las plantas que se encuentran en las estaciones están confinadas en un espacio muy pequeño, y que las que colocaron están muy grandes y “por eso se ven así, decaídas”.

Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Reiteró que las plantas instaladas son especies que pueden convivir con luz indirecta, aunque señaló que estas no se aclimataron al nuevo ambiente del STC Metro como debía, “seguro eran de vivero”.

“Otro factor importante sería el sustrato (la tierra) podría tener falta de nutrientes y minerales, igualmente, la evidencia serían manchas y patrones irregulares en las hojas. En teoría lo mejor es que las plantas se habituen al nuevo lugar donde van a vivir sobre todo si son de invernadero o vivero. Las muertes –lo más seguro– es por estrés hídrico, sustrato poco nutritivo y raíces muy compactadas”, concluyó.

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