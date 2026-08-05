HBO Max prepara la producción de un documental acerca de "Gilmore girls", una de las series, de la primera década de los dos mil, más exitosas y ya hay algunos nombres confirmados; en el proyecto participarán sus creadores Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, así como la actriz que dio vida a Lorelai Gilmore, Lauren Graham.

Desde hace años, las y los fanáticos de la serie han solicitado una nueva temporada, una película o algún contenido audiovisual relacionado a "Girlmore girls", el drama familiar, producido por The WB Television Network.

Su petición se hará una realidad, como dio a conocer "The Hollywood Reporter", acerca de la confirmación de HBO Max, plataforma que impulsara el documental, el cual contará cómo se originó la idea de rodar la serie y algunos pormenores, aún inexplorados y desconocidos para sus fans más cautivos.

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Se trata del único proyecto que cuenta no sólo con la participación, sino con la autorización de sus creadores, los Palladino, pues se sabe que, hay una productora que tiene pensado lanzar otro documental sobre la historia, la cual se desarrolla en el ficticio Star Hollow.

El documental autorizado será dirigido por Bonnie Cohen, una reconocida cineasta estadounidense, la cual ha dedicado su trabajo a documentales; también es cofundadora de la compañía productora Actual Films.

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Lauren Graham, la directora y el productor ejecutivo de la serie no serán los únicos que aparezcan en él, según el medio especializado en cine, también contarán con la participación de otros trabajadores de la producción.

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Y si bien, se desconoce el nombre del documental, así como la tentativa fecha de su lanzamiento, lo que está completamente confirmado es que los Palladino ya preparan un libro, relacionado a la serie, emitida del 2000 al 2006, el cual estará a la venta en octubre de 2027.

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