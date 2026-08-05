Comienza la segunda semana dentro de "La casa de los famosos México" y, las discrepancias están surgiendo entre los 17 participantes que siguen en la contienda: el hecho de que algunos de ellos asuman los quehaceres más importantes, como el aseo y la cocina y, otros tantos, dediquen mayor tiempo a su cuidado personal está creando las primeras rencillas en el grupo.

Tras la salida de Mariana Ochoa del reality de Televisa, ha comenzado a deformarse la buena opinión que existía entre unos y otros ya que, los posicionamientos de la primera gala de eliminación, movió fibras sensibles en algunas de las personas que estuvieron en riesgo de salir, como es el caso de Yanet García.

A pesar de convertirse en la primera salvada de esa noche, la regiomontana ha mostrado decepción hacia aquellas personas que la eligieron, a la hora de establecer, por instrucciones de "la Jefa", cuál de los participantes nominados preferían que fuera expulsado.

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García ha argumentado, con algunos de los habitantes de su confianza, que eso la ha motivado a marcar distancia con aquellas y aquellos que se posicionaron detrás de sí.

"A mí me lo dijeron en los posicionamientos y, por eso lo dije, o sea, wey... el hecho de que me guste verme bien no significa que no haga otras cosas, la verdad se siente horrible porque, todos los días, Bri (Brianda) y yo hacemos cosas".

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El comentario de la exconductora surgió luego de que Karina Torres dijese a sus compañeros que, en su opinión, todos tenían que cooperar y esforzarse en los quehaceres de la casa con el mismo ahínco.

"Aquí no venimos de bonitas, aquí venimos a jugar y venimos todos a cooperar, la verdad y ´que no lavo trastes en mi casa´, yo tampoco lavo en mi casa trastes, yo no lavo ropa, aquí, vengo a acoplarme, ando en putiz*, wey, nada de que ´yo soy bonita y no lavo o, soy bonito y no lavo´, no wey, tampoco tienes aquí a tus gatos".

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Y aunque Torres no expresó que se refiriera a una persona en específico, Brianda Deyanara y Yanet asumieron que se refería a ellas, lo que causó el llanto de la primera y la molestia de la segunda.

"Siempre están dice y dice ´están ahí de bonitas y no hacen nada´y nos la hemos pasado arreglando todo, wey, a veces sentimos que no ven todo lo que nosotras hacemos, hemos lavado baños, hemos hecho de todos".

Frontal, Karina se acercó para aclararle a Brianda que no se refería a ella cuando usó el término "bonitas".

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"Si te lo dijera a ti, te lo digo así, ni me siento mal, ¿eh?, pero, no te agüites", expresó.

Y es que la alianza que se está formando entre Ximena Herrera, Brianda Deyanara, Yanet García y Luis Chaparro consideran que, otros habitantes de la casa, se sobreesfuerzan para destacarse y que las cámaras los capten.

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"La gente que se pone en friega alrededor de la cámara, para salir en la foto, y dices ´ya, desesperadas, pues ya, encuérense´, esos detalles dicen todo, wey".

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Por otra parte se encuentran el team que comienza a crearse entre Gema Garoa, Karina, Aldo Rendón y "el ese Pérez", pues a pesar de que no han dicho explícitamente que se han convertido en una alianza, hay algunos de ellos, como es el caso de Gema que sí lo creen así, como se lo dijo a Karina.

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"Yo tengo entendido que sí, Aldo ha dicho que somos nosotros tres y ´ese Pérez´ contra el mundo, no te creas, no tenemos grupo, sólo hay gente que quieras más que otras".

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