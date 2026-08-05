[Publicidad]
Charly López revela que, cuando era todavía muy joven y, buscaba sus primeras oportunidades en el mundo artísitico, un influyente productor de la época trató de abusar de él y, a pesar de que, aquel hombre ya murió, el cantante sigue deséandole que pague las consecuencias de sus actos.
Fue en entrevista con "Venga la alegría" que, el exGaribaldi relató, por primera vez que, durante su adolescencia, cuando tenía sólo 16 años, fue víctima de acoso, motivo por el que dijo entender a aquellas personas que han pasado por lo mismo.
López dio a conocer el nombre del productor; Enrique Gómez Badillo, quien afirmó que, a pesar de haber construído una prolífica carrera como productor, en lo personal, no sostuvo en estilo de vida ejemplar.
Lee también Perez Hilton es hospitalizado en Miami tras presunto episodio de autolesión; autoridades activan protocolo de crisis
"Muchos salieron a hablar de él, de Enrique Gómez Badillo, era un cuate que no tenía límite, ¿era un gran productor?, era un hijo de la chingad*, eso es lo que era", se contestó así mismo.
Afirmó, además, que no fue el único joven que sufrió sus acosos, cuando los citaba a él y otros adolescentes para hacerles propuestas, prometiéndoles, aparentemente, una oportunidad en sus producciones televisivas y cinematográficas.
[Publicidad]
"Muchos, no llevo la cuenta, pero, por lo menos sí conozco de seis". expresó.
Lee también Desconcierta a la audiencia de "Survivor México" que, a dos semanas de su estreno, ya se anuncie su final: "mejor quiten ´MasterChef´"
Tajante, el exesposo de Ingrid Coronado afirmó que, a pesar de que Gómez Badillo falleció, en marzo de 2017, sigue guardándo sentimientos negativos hacía él.
[Publicidad]
"Por mí, que se revuelque en la tumba y, ojalá, se lo traguen los gusamos 25 veces", precisó.
Y es que sin importar que han pasado 41 años desde ese desafortunado episodio, López reconoce que sigue viviendo algunas afectaciones, en lo concerniente a su salud mental, por lo ocurrido.
"Me temblaban las piernas, literal, (decía) ´vamos a hacer esto y esto´ y yo (dije) ´no´ y salí corriendo de su casa, yo estaba chavito, pero salí como que con mucho miedo, espero que nunca lo sienta alguien y, cuando lo sienta alguien, hoy en día, levánten la mano", instó.
[Publicidad]
melc
[Publicidad]
Más información
Estados
Cae "El 07" presunto autor material del asesinato del exalcalde de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; estaría vinculado a célula criminal "Los Rusos"
Espectáculos
Salma Hayek reconoce la personalidad y estilo único de su hija Valentina
Metrópoli
Restauran bancas vandalizadas en el Circuito Ámsterdam y el Foro Lindbergh, en alcaldía Cuauhtémoc; habían sido reparadas hace 2 meses
Universal Deportes
Vanessa Martínez sueña con el oro centroamericano y augura un futuro brillante para la Selección Femenil
Negocios
Pensión Bienestar: estos bancos te cobran comisión por retirar tu dinero y esto pueden descontarte
Showbiz
¿Qué le pasó a Perez Hilton? Su familia confirma que recibe tratamiento médico tras incidente durante transmisión en vivo
Showbiz
¿Leonor o Sofía? El nuevo look de la princesa de Asturias revive la comparación entre las hermanas reales
Noticias
¿Quién es "El Pelón", el sucesor de "El Mencho", por el que EU ofrece 25 millones?