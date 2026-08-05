El actual nivel de confianza empresarial posterga las inversiones en el país, a pesar de las mejoras en el crecimiento económico, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Steffano.

En el segundo semestre de este año, la Confianza del Consumidor se situó en 43.8 puntos y la Confianza Empresarial en 48.2 puntos, de acuerdo con el Inegi.

Añadió que en los últimos 16 meses “no hemos logrado superar los 50 puntos de confianza empresarial, lo que marca una diferencia entre optimismo y cautela”.

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En conferencia de prensa, dijo que la confianza empresarial sigue por debajo de los niveles necesarios para acelerar inversiones, lo que afecta al crecimiento económico del país en todos los sectores, incluyendo al comercio, servicios y turismo.

La confianza empresarial es de los activos más importantes, porque los inversionistas dejan de invertir por falta de certidumbre, no por falta de ideas.

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El indicador en esos niveles “es una señal persistente que muestra que, aunque existen mejores condiciones macroeconómicas, muchos empresarios del territorio siguen esperando mayor certidumbre antes de tomar mayores decisiones de inversión”, comentó.

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Añadió que “esto tiene consecuencias porque cuando un empresario decide esperar, esto pospone la apertura de una nueva sucursal, la compra de maquinaria, aplaza la contratación de personal, difiere una inversión tecnológica y, en consecuencia, retrasa el crecimiento económico”.

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Concanaco pide certeza jurídica y estabilidad regulatoria para atraer inversión

Planteó como una agenda para revertir esta situación: “Debe fortalecerse la certeza jurídica, estabilidad regulatoria, simplificación administrativa, seguridad y respeto al Estado de derecho. Solamente así habrá mayor inversión, mejores empleos y mayor competitividad”.

Dijo que es necesario que se impulse la formalización de aquellos que están fuera de esta, lo que se logrará reduciendo aún más la pesada carga que tienen los formales.

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Añadió que también es indispensable terminar contra la extorsión, porque “nadie puede crecer bajo amenazas”.

Recordó que la Concanaco promueve un Pacto contra la Extorsión, basado en siete ejes: promoción de la formalidad, acceso al financiamiento, digitalización, régimen sencillo para crecer, protección al patrimonio familiar y patrimonial, seguridad social accesible y fortalecimiento del consumo local.

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ss/mcc