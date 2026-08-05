Culiacán, Sin. - Una discusión de pareja, registrada en la colonia Praderas de Villa, en la ciudad de los Mochis, culminó con una mujer de nombre Virginia “N”, de 37 años de edad, gravemente herida en el cuerpo y cuello, con un arma punzocortante, su agresor identificado como su esposo logró huir del lugar.

Los vecinos de la calle Chapultepec que escucharon la fuerte discusión y los gritos de auxilio de la mujer, lo reportaron a las líneas de emergencia, por lo que acudió la policía municipal y los paramédicos de la Cruz Roja que le brindaron asistencia médica y la trasladaron a un hospital privado para su atención especializada.

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Según los datos que se conocen, en el hogar del matrimonio surgió una discusión, la cual subió de tono, por lo que el esposo de Virginia, cuyo nombre no se dio a conocer, tomó un cuchillo de la cocina y la agredió en varias ocasiones, por lo que esta presentó diversas heridas, una de ellas en el cuello.

El presunto agresor, huyó del lugar, antes de que elementos de seguridad se presentaran, los cuales solicitaron apoyo para iniciar su búsqueda en zonas cercanas, sin lograr el objetivo, por lo que la Fiscalía General del estado abrió una carpeta de investigación por dicha agresión a la mujer.

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