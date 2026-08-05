La jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro que estaban ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc, se repondrán, aunque dijo, no costarán “ni un peso” al erario público, pues adelantó que se creará un Comité para pagarlas.

En conferencia de prensa este miércoles, la mandataria capitalina aseveró que las estatuas serán financiadas “a partir de la solidaridad económica” de grupos sociales y activistas.

“Desde que informé que era necesario reponer estas esculturas, se acercó mucha gente, ciudadanos, personas solidarias justamente con el significado histórico del Che Guevara y Fidel Castro, y les quiero informar que no va a salir ni un peso del erario público para estas esculturas”, dijo.

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Por otro lado, la mandataria afirmó que están por definir cuál será la ubicación de estas esculturas, aunque adelantó que no será en el mismo lugar donde estaban.

Por otro lado, la jefa de Gobierno, respondió a la pospuesta que hizo la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega para intercambiar estas piezas por camiones de basura u otras obras públicas para la demarcación, y recordó que la edil fue quien retiró dichas esculturas de una plaza pública.

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