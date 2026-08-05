Como parte del fortalecimiento de las acciones contra el despojo en la Ciudad de México, el aseguramiento y restitución de inmuebles por parte de la Fiscalía tendrá un nuevo plazo de 15 días; mientras que la judicialización del caso tendrá un plazo de 30 días, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

“Es la manera cómo la población puede ver la justicia ante este delito. Este nuevo plazo de aseguramiento busca restituir de forma inmediata los inmuebles y estamos el día de hoy dando a conocer, desde la Fiscalía General de Justicia, estos dos plazos”, indicó.

Tras argumentar que el Gabinete de Despojo de la CDMX ha tenido una tasa de efectividad del 82% desde que se puso en marcha el año pasado, la mandataria capitalina anunció una serie de acciones para fortalecer el combate “frontal” de este delito.

Entre estas acciones, afirmó que se fortalecerá la investigación estratégica de este delito con análisis de tendencias y patrones criminales; asimismo, se creará un equipo especial de “control interno, auditoría y honestidad” a cargo de la Contraloría de la CDMX, para evitar casos de corrupción por parte de funcionarios públicos involucrados en este delito.

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Además, la administración local impulsará una “cartilla de prevención” con un decálogo de recomendaciones para que la población pueda saber qué hacer para prevenir casos de despojo.

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Crearan defensoría contra el despojo y desplegaran abogados en el Zócalo

Estas acciones incluyen la creación de una “Defensoría Jurídica contra el Despojo”, a cargo de la Consejería Jurídica, además del despliegue de 100 abogadas y abogados que ofrecerán asesoría una vez por semana en la plancha del Zócalo.

Brugada Molina adelantó que también se pondrá en marcha el “plan más grande de regularización” de viviendas en la CDMX.

LL