A sus 18 años, Valentina Paloma se ha convertido en una fuente de inspiración para su famosa madre, Salma Hayek, quien reconoce que incluso toma ideas de su estilo y gustos personales.

La actriz de Hollywood compartió recientemente una faceta más íntima de la relación que mantiene con la joven, fruto de su matrimonio con el empresario francés François-Henri Pinault. Durante la conversación, ambas hablaron sobre redes sociales, su interés por conocer Japón y, principalmente, sobre moda.

En el capítulo de Conversations, donde realizaron un recorrido por tiendas de ropa vintage en Barcelona, Hayek habló sobre la personalidad de su hija y confesó que suele fijarse en sus elecciones de estilo.

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“Eres genial, siempre quiero robarte tus gustos y las cosas que sigues e incluso músicos, animales y cosas graciosas”, expresó la actriz.

Valentina explicó que utiliza Instagram como una especie de revista, pues en la plataforma encuentra a personas cuya forma de vestir llaman su atención y luego intenta asemejar su estilo.

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En otro momento de la charla, Hayek volvió a elogiar la manera en que su hija ha desarrollado sus gustos en la moda y reconoció cuánto disfruta verla experimentar con su imagen: “Me encanta”.

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La joven también aprovechó para bromear sobre la ropa que suele utilizar su madre. Al ver un conjunto deportivo morado, Valentina sugirió que a Salma le gustan las prendas llamativas: “Te he visto cosas peores”, comentó sin filtros.

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Además, Salma destacó que su hija es una persona muy artística y aseguró que, aunque sus redes sociales siempre han reflejado su edad y personalidad, ha sido especial observar cómo la joven explora y descubre su identidad.

Además de la moda, comparten su gusto por la gastronomía

La conexión entre madre e hija no solo está relacionada con la ropa, pues ambas también comparten interés por la cocina.

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Valentina contó que su perfil de Instagram está lleno de videos de gastronomía, ya que le parecen satisfactorios, mientras que Hayek reveló que disfruta buscar recetas saludables para mantenerse jovial.

Valentina, por ejemplo, detalló que no solo disfruta ver este tipo de contenido, sino que también intenta llevarlo a la práctica, pues aprendió a aplanar el pollo para cocinarlo, una tarea que describió como algo que “requiere mucha fuerza bruta”.