Tristan, hijo de Yahir, cuenta que, recurrentemente, las personas que lo encuentran en la calle y, lo reconocen como el primogénito del cantante, le toman fotografías o videos sin su consentimiento, hecho que ha colmado su paciencia y por lo que ya tomó una decisión irrevocable.

A través de sus historias de Instagram, Tristan Othón contó a sus seguidores de un bochornoso episodio que atravesó la tarde de ayer, martes 4 de agosto, cuando se encontraba dentro de una popular farmacia, en su natal Hermosillo.

De acuerdo con el joven músico, una mujer, que también estaba en el establecimiento lo reconoció y, con discreción, intentó capturar una imagen suya con su celular, hecho que irritó a Tristan, quien no entiende el porqué de que no se acerquen a pedirle una fotografía.

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"¿Qué onda mi raza de Instagram?, entré ahorita a la Farmacia Guadalajara, es la tercera vez en el día, topa, aquí, todos saben que soy hijo de Yahir, aquí en Hermosillo, pinch* pueblo chiquito, ustedes saben pero, algo que se me hace de muy mal gusto, es que, si estoy en un hotel o en un Airbnb, en lo que sea ¿eh?, no me dicen ´oye, ¿eres el hijo de Yahir?, ¿me puedo tomar una foto contigo?´, yo a todos les acepto la foto, yo no soy el hijo de Yahir ese que piensan".

Por ello, el joven adirmó que, de ahora en lo sucesivo, también grabará a las personas que pretendan capturarlo, sin pedirle su permiso, para que se enfrentan a la incomodidad que supone ser retratado de forma inesperada.

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"La señora ve que la cacho, la empiezo a grabar y sale corriendo y, voy a empezar a hacerlo con todos, con todos, para que sientan tantito la exposición, porque a mí no me molesta, wey, pero da mucho ´cringe´ que lo hagan, porque ustedes salen corriendo, no yo, pónganse verg*s".

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Othón cumplió con lo dicho en su post y, al poco rato, compartió un video, donde se ve a una mujer, que se encuentra de espladas, abandonar la farmacia apresuradamente y sin mirar atrás.

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