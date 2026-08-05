Las Chivas quieren trascender en el plano internacional, así lo aseguró su técnico Gabriel Milito, y esta noche harán su presentación en la Leagues Cup 2026.

El Guadalajara tendrá una complicada prueba, frente al LAFC de la Major League Soccer (MLS) y lo hará en suelo angelino, en el BMO Stadium.

Los dirigidos por Milito quieren brillar fuera de casa, luego de las dudas que han dejado en el torneo local del Apertura 2026, donde suman cuatro puntos, de nueve posibles.

En la Leagues Cup han quedado a deber desde que surgió este torneo, por lo que se ha convertido en una prioridad mejorar su imagen en la justa que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS.

Los otros dos rivales del Rebaño en la Leagues Cup son FC Dallas (sábado 8) y Seattle Sounders (miércoles 12 de agosto).

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¿Cuándo y dónde ver el LAFC vs Chivas en la Leagues Cup?

Las Chivas de Gabriel Milito se presentan esta noche en la Leagues Cup 2026, frente a Los Ángeles FC, en el BMO Stadium. Partido que promete ser de los mejores en esta Jornada 1.

Fecha: Miércoles 5 de agosto

Transmisión: Apple TV

Horario: 20:30

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