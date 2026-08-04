El recuerdo del repentino abandono de Fernando Gago para dirigir a Boca Juniors en octubre de 2024 todavía resuena en Guadalajara, que recibió rumores de que el River Plate querría hacerse de los servicios de Gabriel Milito, actual director técnico de las Chivas, por el mal arranque de Eduardo Coudet al frente del equipo argentino.

La Liga Argentina, que lleva tres jornadas de su nuevo torneo, tiene a River Plate en el último lugar de su zona al perder los tres partidos que disputó hasta ahora. La prensa argentina empezó a comentar que Coudet podría abandonar el banquillo rojiblanco y que una de las opciones para tomar su lugar sería Milito. Sin embargo, el timonel de las Chivas rechazó la posibilidad.

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En la conferencia de prensa previa al duelo del equipo tapatío frente a Los Angeles FC en su debut en la Leagues Cup, Milito fue cuestionado al respecto y su respuesta fue tajante.

"No tengo nada para decir. Ya algo me conocen. Tengo un compromiso muy grande con Chivas y estoy enfocado sólamente en Chivas", respondió Milito.

Si bien todavía no es oficial que Coudet deje de la dirección técnica del 'Millonario', de inmediato empezaron a sonar sus posibles sucesores, pero en Guadalajara no encontrarán al indicado.

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"Mi compromiso es con este club, intentar llevarlo -junto a los jugadores y dirigentes- a poder conseguir algún título. Es mi único objetivo", concluyó el estratega argentino del Rebaño, que tiene contrato vigente hasta junio del 2027.

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