La guanábana (conocida bajo el nombre científico de Annona muricata o graviola) se posiciona como una de las frutas más populares de la medicina tradicional en regiones tropicales. Aunque su pulpa cremosa destaca por aportar fibra dietética, vitamina C, potasio y magnesio, las hojas de la planta despiertan un alto interés debido a sus propiedades fitoquímicas concentradas.

De acuerdo con la dietista titulada Alexis Supan, integrante de la institución de salud estadounidense Cleveland Clinic, los componentes antioxidantes como fitoesteroles, taninos y flavonoides ayudan a contrarrestar el estrés oxidativo celular. Adicionalmente, investigaciones médicas publicadas por la citada clínica señalan que los extractos vegetales de la planta muestran acción antibacteriana ante microorganismos asociados a afecciones bucales e infecciones por hongos, además de aportar en la regulación de la presión arterial y la absorción de glucosa en protocolos de laboratorio.

La guanábana ataca y mata las células malignas de 12 tipos de cáncer / Fotos: Pixabay

Lee también: Tónico casero para limpiar la piel; remedio efectivo contra puntos negros y acné que si funciona

Evidencia en laboratorios y la realidad sobre su uso en oncología

El principal foco de debate gira en torno a la capacidad de las hojas para combatir formaciones tumorales. De acuerdo con estudios realizados por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad de Colima, las hojas de guanábana contienen acetogeninas anonáceas, compuestos que demostraron la capacidad de inducir la destrucción selectiva de células cancerosas en pruebas in vitro (tubos de ensayo) y modelos animales.

"No se han realizado estudios clínicos a gran escala que confirmen su eficacia y seguridad en pacientes humanos", señalan las revisiones médicas registradas en el portal de investigación científica PubMed Central (PMC).

La literatura especializada aclara que la afirmación de que la guanábana resulta "10,000 veces más potente que la quimioterapia" proviene de un ensayo aislado sobre líneas celulares de cultivo y no constituye una realidad clínica aplicable. Por este motivo, el Consorcio Nacional de Investigación Médica reitera que los remedios caseros o infusiones jamás deben reemplazar las terapias oncológicas convencionales como la quimioterapia o la radioterapia.

[Publicidad]

Métodos de preparación popular, ciclo de descanso y riesgos de toxicidad

En plataformas de video circulan recetas donde se promueve la elaboración de infusiones hirviendo siete hojas limpias en un litro de agua durante diez minutos a fuego lento.

Quienes difunden estas fórmulas caseras sugieren esquemas de consumo por ciclos de 20 días con 10 días de descanso para prevenir la saturación de los órganos.

Sin embargo, organismos de salud y especialistas advierten sobre los peligros vinculados al consumo desmedido de extractos de Annona muricata:

[Publicidad]

Efectos neurotóxicos: La presencia de anonacina en las hojas actúa como una neurotoxina que puede dañar el sistema nervioso y provocar trastornos del movimiento parecidos a la enfermedad de Parkinson.

La presencia de anonacina en las hojas actúa como una neurotoxina que puede el sistema nervioso y provocar trastornos del movimiento parecidos a la enfermedad de Parkinson. Interacciones con fármacos: Los extractos potencian la acción de medicamentos para la hipertensión o la diabetes y modifican la efectividad de los esquemas de quimioterapia.

Los extractos potencian la acción de medicamentos para la hipertensión o la diabetes y modifican la efectividad de los esquemas de quimioterapia. Estrés renal y hepático: El procesamiento de infusiones altamente concentradas representa una carga metabólica severa para el hígado y los riñones.

El procesamiento de altamente concentradas representa una carga metabólica severa para el hígado y los riñones. Supervisión oncología obligatoria: Las instituciones educativas e investigadoras recomiendan informar al médico tratante antes de ingerir cualquier tipo de té o suplemento herbal.

También te interesará:

Día del Abuelo en México; fecha exacta y la lista de restaurantes con beneficios del INAPAM

Pasos para atraer colibríes a tu jardín; prepara néctar seguro con solo 2 ingredientes

[Publicidad]

Mercado de Trueque en Iztacalco; ¿qué es, cómo funciona y dónde estará?