De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno de la Ciudad de México, el Mercado de Trueque es un programa de educación ambiental diseñado para fomentar la separación de los residuos sólidos domiciliarios desde el origen, promover el reciclaje para la conservación de la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático.

Esta iniciativa itinerante recorre distintos puntos estratégicos de la capital para acercar la cultura de la sustentabilidad a un mayor número de familias (evitando que toneladas de materiales valorizables terminen en rellenos sanitarios).

Canjea botellas de cerveza y revistas viejas por plantas y hortalizas en el mercado del trueque de la CDMX

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¿Cómo funciona la entrega de reciclables y el canje de productos?

El mecanismo de participación resulta accesible para toda la población. Según los lineamientos actualizados de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), los asistentes pueden acudir con un mínimo de 1 kg y un máximo de 5 kg de materiales por persona.

Plásticos permitidos: HDPE (botellas de shampoo, envases de detergente), PET (botellas de agua, refrescos, envases de alimentos) y PP (botellas de sueros).

HDPE (botellas de shampoo, envases de detergente), PET (botellas de agua, refrescos, envases de alimentos) y PP (botellas de sueros). Empaques flexibles: BOPP (envolutras brillantes y crujientes de botanas o golosinas), PEBD (bolsas de supermercado, empaques de pan y congelados) y empaques Multi (bolsas de alimento para mascotas, café, lácteos o embutidos).

BOPP (envolutras brillantes y crujientes de botanas o golosinas), PEBD (bolsas de supermercado, empaques de pan y congelados) y empaques Multi (bolsas de alimento para mascotas, café, lácteos o embutidos). Metales y fibras: Aluminio, hojalata, cartón y papel.

Aluminio, hojalata, cartón y papel. Reciclatrón y otros: Aparatos electrónicos y eléctricos, envases multicapa y botellas de vidrio.

Aparatos electrónicos y eléctricos, envases multicapa y botellas de vidrio. Donaciones especiales: Se recibe aceite de cocina usado y cápsulas de café.

Se recibe aceite de cocina usado y cápsulas de café. Materiales NO aceptados: Focos, ropa, tapitas, residuos voluminosos, unicel, cartón de huevo y juguetes.

Focos, ropa, tapitas, residuos voluminosos, unicel, cartón de huevo y juguetes. Proceso de pesaje y canje: Al entregar los residuos autorizados, el personal del programa realiza la medición para concientizar sobre el volumen de desechos generado. A cambio, los participantes reciben puntos verdes para canjear por productos agrícolas, hortalizas frescas y plantas de la región.

Ubicación y fecha del Mercado de Trueque en Iztacalco

De acuerdo con el mapa y la convocatoria oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), la sede de este evento es la Alcaldía Iztacalco. La dirección exacta es Calle Avenida Río Churubusco S/N, colonia Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, Ciudad de México (ubicada en la intersección con Avenida Té, cerca del Parque Plaza Benito Juárez y frente a UPIICSA).

La cita programada por la institución ambiental es el domingo 9 de agosto de 2026, en un horario de atención de 8:00 a 13:00 horas. La organización del evento invita a la comunidad a preparar sus residuos con anticipación, acudir con bolsas reutilizables para el traslado de los alimentos canjeados y consultar las redes institucionales ante cualquier actualización.

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