En 1998, The Offspring, la banda de rock punk estadounidense, lanzó una de sus canciones que, hasta hoy, sigue siendo una de las más exitosas. Ahora, a 28 años de su estreno, sus integrantes estrenan una versión cumbia, inspirada en los sonidos de la música mexicana que conocen y de la cultura de nuestro país que, desde hace largo tiempo, admiran fervientemente.

Desde sus inicios es notable que, en el repertorio de The Offspring hay varias canciones que hacen uso de algunas palabras en español, lo que, para muchos de sus fans, es una respuesta a la influencia latina que existiría entre los músicos que conforman a la banda; Dexter Holland, Noodles, Todd Morse, Brandon Pretzborn y Jonah Nimoy.

Para sus fans norteamericanos, los toques en español que, caracterizan la música de la banda, tienen que ver con el heco de que son originarios de California, ciudad que comparte frontera directa con México, por lo que, pareciese natural que, los idiomas, entre las personas que habitan en ese estado, se entremezclan.

Además que, en otras de sus producciones discográficas, el grupo ha hecho guimos a la cultura del mariachi y el tributo a la muerte.

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Desde el pasado 31 de julio, en las redes oficiales de The Offspring, también conocidos por otras exitosas canciones como "The kids aren´t alright", "Why don´t you get a job?" y "Want you bad", dieron a conocer el anuncio de la nueva versión de "Pretty fly", la que incluye sonidos de cumbia electrónica, mezlcados por el DJ y productor mexicoamericano 8onthebeat Mix.

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Las reacciones de sus fans, especialmente los provenientes de nuestro país, han generado comentarios de gran ingenio.

"Uff, me dio una sef y, no de agua".

"Chicos blancos invitados a una carnita asada".

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"Se prendió la calle en fuego".

"Buenísima versión".

"Y todas las chicas dicen que soy bastante cool para ser un chico caucásico".

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"The Offspring me hacen reír mal".

"Amo esta versión".

"Joya de cumbión".

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"Pronto este planeta dejará llamarse planeta Tierra, para llamarse planeta México".

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Este año, además, la banda volverá a nuestro país, el 21 de noviembre, el segundo de tres días en que tendrá lugar el festival Corona Capital.

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melc