La alimentación de los felinos domésticos representa una de las principales ocupaciones para los tutores de mascotas (quienes buscan alternativas sanas para balancear la dieta de sus compañeros).

Al respecto, expertos en nutrición animal de la Universidad Cornell destacan que los felinos requieren dietas estrictamente carnívoras ricas en humedad para mantener la salud renal y digestiva. Para verificar qué ofrecen realmente los sobres y latas en el mercado mexicano, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio de calidad sobre 54 productos de alimento húmedo comercializados en el país.

Foto: Captura de pantalla en Revista de Profeco.

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El análisis de laboratorio reveló que, aunque la gran mayoría de las marcas cumple con el contenido neto y los permisos de uso veterinario, varios productos caen en irregularidades relacionadas con la veracidad de la información nutrimental y etiquetado engañoso.

Las marcas señaladas por la Profeco en su análisis nutrimental

En las pruebas de laboratorio, los especialistas detectaron que tres productos ofrecen menos proteína de la declarada en su empaque. De acuerdo con el informe de la Profeco, la presentación Grand Pet Carne Fresca promete un 9% de proteína mínima, pero contiene un 7.3%; la opción Grand Pet Kisha Pavo declara un 9% y contiene un 7.8%; mientras que Grand Pet Natural Gourmet declara 11% cuando su aportación real alcanza solo el 7.9%.

El organismo público también detectó las siguientes inconsistencias adicionales:

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Exceso de humedad: Los productos Gosbi Fresko Adult Tuna con Salmon y Grand Pet Natural Gourmet superan el límite de humedad máxima que indican en sus etiquetas.

Los productos Gosbi Fresko Adult Tuna con Salmon y Grand Pet Natural Gourmet superan el límite de humedad máxima que indican en sus etiquetas. Cenizas por arriba del límite: El alimento Grand Pet Carne Fresca sobrepasa el porcentaje máximo de cenizas que declara formalmente ante el consumidor.

El alimento Grand Pet Carne Fresca sobrepasa el porcentaje máximo de cenizas que declara formalmente ante el consumidor. Publicidad no demostrable: El empaque de Purina One Visible Nutrition incluye la leyenda "Super Nutrientes", una aseveración funcional que la marca no pudo comprobar técnicamente en laboratorio.

El empaque de Purina One Visible Nutrition incluye la leyenda "Super Nutrientes", una aseveración funcional que la marca técnicamente en laboratorio. Imágenes engañosas: El producto Grand Pet Carne Fresca ilustra en su empaque trozos grandes de filete de salmón fresco (un ingrediente que no forma parte de su composición real), lo que genera confusión entre las personas consumidoras.

Foto: Captura de pantalla en Revista de Profeco.

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Recomendaciones para elegir el mejor alimento para tu felino

Ante los resultados expuestos en la Revista del Consumidor de la Profeco, el Colegio Americano de Nutrición Veterinaria (ACVN) sugiere revisar minuciosamente la lista de ingredientes (priorizando aquellos donde la proteína de origen animal figure como primer componente) y no dejarse llevar únicamente por las fotografías del sobre.

Por su parte, el equipo del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor emite las siguientes pautas de compra y uso:

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Consultar al veterinario: El profesional es el único facultado para determinar la dieta adecuada según la edad, peso y condición física de la mascota.

El profesional es el único facultado para determinar la dieta adecuada según la edad, peso y condición física de la mascota. Transición gradual: Para evitar malestares estomacales o problemas digestivos, cualquier cambio de marca debe realizarse de forma paulatina.

Para evitar malestares estomacales o problemas digestivos, cualquier cambio de marca debe realizarse de forma paulatina. Almacenamiento adecuado: Tras abrir el empaque húmedo, es indispensable sellar bien la lata o sobre y refrigerarlo para conservar sus propiedades intactas.

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