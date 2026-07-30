La particular tonalidad de los gatos naranjas genera fascinación entre los amantes de las mascotas debido a patrones estéticos y comportamientos que la cultura popular cataloga como inquieta. Sin embargo, la ciencia médica veterinaria explica que la causa directa de este color radica en mutaciones genéticas específicas vinculadas al cromosoma X.

De acuerdo con la publicación de la revista científica UNAM Global de la Universidad Nacional Autónoma de México, el color naranja en los felinos depende del gen Pheomelanina, el cual se aloja exclusivamente en el cromosoma X.

Debido a que las hembras cuentan con la combinación cromosómica XX y los machos con XY, la probabilidad de que nazca un macho naranja resulta significativamente mayor (alrededor del 80 por ciento de los ejemplares de esta tonalidad son machos), mientras que una hembra requiere recibir el gen en ambos cromosomas para manifestar el pelaje completamente anaranjado.

Los gatos naranjas nos brindan una oportunidad única para explorar los secretos de la genética. Fuente: Freepik.

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"El gen responsable del pigmento naranja se encuentra en el cromosoma X, lo que condiciona la proporción biológica entre machos y hembras", señalan investigaciones de la máxima casa de estudios.

¿Existe un vínculo real entre el color del pelo y la conducta traviesa?

En internet abunda la percepción de que los gatos de este pelaje presentan altos niveles de hiperactividad o travesura en comparación con otros felinos. No obstante, la comunidad científica matiza estas creencias populares mediante el análisis etológico.

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De acuerdo con el portal especializado en ciencias naturales National Geographic, la idea de que los gatos naranjas son más traviesos responde principalmente a un sesgo de percepción humana e historias compartidas en redes sociales, más que a un gen de comportamiento agresivo o inquieto. Los especialistas en conducta animal señalan los siguientes factores clave sintetizados punto por punto:

Dominancia por dimorfismo sexual : según investigaciones etológicas citadas por portales de divulgación científica, la mayoría de los gatos naranjas son machos , los cuales tienden genéticamente a poseer un tamaño corporal ligeramente mayor y un comportamiento más explorador .

: según investigaciones etológicas citadas por portales de divulgación científica, la mayoría de los gatos naranjas son , los cuales tienden genéticamente a poseer un tamaño corporal ligeramente mayor y un comportamiento más . Percepción del tutor: de acuerdo con estudios sobre comportamiento felino de la Universidad de California en Davis, las personas suelen atribuir personalidades cariñosas o traviesas basándose en la apariencia visual del pelaje (prejuicios de color) sin que esto determine la personalidad individual de la mascota.

de acuerdo con estudios sobre comportamiento felino de la Universidad de California en Davis, las personas atribuir personalidades cariñosas o traviesas en la apariencia visual del pelaje (prejuicios de color) sin que esto la personalidad individual de la mascota. Influencia del entorno y socialización: según el sitio especializado en bienestar animal de la Asociación Americana de Hospitales de Animales (AAHA por sus siglas en inglés), el temperamento felino depende primordialmente de la crianza temprana, el nivel de enriquecimiento ambiental y la esterilización a edad adecuada.

La difícil tarea de elegir el nombre perfecto para nuestro gato naranja. Fuente: Freepik.

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Consejos prácticos y manejo de la energía en el hogar para tutores

Para responder al comportamiento activo o explorador de las mascotas en casa, los especialistas en bienestar animal recomiendan adecuar el entorno doméstico mediante dinámicas cotidianas que promuevan la estimulación física y mental.

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De acuerdo con la Asociación Internacional de Medicina Felina (ISFM por sus siglas en inglés), implementar acciones de enriquecimiento ambiental ayuda a reducir los niveles de aburrimiento y evita conductas destructivas en el hogar. La organización especialista sugiere aplicar las siguientes pautas prácticas sintetizadas punto por punto:

Instalación de mobiliario vertical: según guías especializadas en hábitat felino, colocar rascadores de torre, repisas flotantes y postes verticales permite satisface la necesidad natural de trepar y afilar uñas.

según guías especializadas en hábitat felino, colocar rascadores de torre, repisas flotantes y postes verticales permite satisface la necesidad natural de trepar y afilar uñas. Sesiones de juego estructurado: de acuerdo con la ISFM, programar al menos dos rutinas diarias de 10 a 15 minutos utilizando juguetes tipo caña o plumeros simula el ciclo natural de cacería y libera energía acumulada.

de acuerdo con la ISFM, programar al menos dos rutinas diarias de utilizando juguetes tipo caña o plumeros simula el ciclo natural de cacería y libera energía acumulada. Alimentación interactiva : según veterinarios especialistas en etología, sustituir los comederos tradicionales por comederos tipo rompecabezas ( puzzles ) o dispensadores de comida estimula la agilidad cognitiva de la mascota.

: según veterinarios especialistas en etología, sustituir los comederos tradicionales por comederos tipo rompecabezas ( ) o de comida estimula la agilidad cognitiva de la mascota. Creación de zonas de descanso elevadas: de acuerdo con el Colegio Americano de Conductistas Veterinarios (ACVB por sus siglas en inglés), disponer de espacios tranquilos junto a ventanas permite a los animales monitorear el exterior y mantenerse entretenidos de manera segura.

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