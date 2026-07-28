La presencia de aromas persistentes en el sanitario representa un desafío recurrente en la limpieza doméstica, incluso en espacios con rutinas de aseo frecuentes.

De acuerdo con el portal especializado en tareas del hogar Cleanipedia, el olor residual a orina proviene principalmente de la cristalización del ácido úrico y la acumulación de bacterias en las zonas de difícil acceso del inodoro, como el fondo de la taza, los bordes interiores y los pernos de la tapa.

Para solucionar este inconveniente sin recurrir a químicos corrosivos que deterioren el drenaje, diversos sitios de mantenimiento técnico sugieren el uso de ingredientes caseros de alta efectividad.

Limpiar sarro del inodoro. Fuente: Freepik

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5 trucos caseros y efectivos para erradicar el olor a orina del sanitario

De acuerdo con guías elaboradas por la plataforma especializada El Mueble e informes técnicos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre insumos de limpieza del hogar, los siguientes remedios destacan por su capacidad para neutralizar bacterias y remover sarro acumulado:

Mezcla de vinagre blanco y bicarbonato de sodio: De acuerdo con el sitio especializado en limpieza TuHogar.com, la combinación de un a taza de bicarbonato con dos tazas de vinagre genera una reacción efervescente que descompone las sales de ácido úrico. La solución se deja actuar durante 30 minutos antes de tallar y descargar el tanque.

De acuerdo con el sitio especializado en limpieza TuHogar.com, la combinación de un genera una reacción efervescente que descompone las sales de ácido úrico. La solución se deja actuar durante antes de tallar y descargar el tanque. Jugo de limón con sal fina: Según análisis del portal de mantenimiento Hogarmania , la acidez natural del cítrico combinada con la textura abrasiva de la sal ayuda a eliminar manchas amarillas e inhibe el desarrollo de hongos y bacterias responsables del mal olor.

Según análisis del portal de mantenimiento , la acidez natural del cítrico combinada con la textura abrasiva de la sal ayuda a eliminar manchas amarillas e inhibe el desarrollo de hongos y bacterias responsables del mal olor. Pasta de bicarbonato de sodio y agua oxigenada: Esta preparación resulta idónea para aplicar en la base exterior del inodoro y alrededor de las bisagras. Las guías de limpieza aconsejan dejar reposar la mezcla durante 15 minutos antes de retirar con un paño húmedo.

Esta preparación resulta idónea para aplicar en la base exterior del inodoro y alrededor de las bisagras. Las guías de limpieza aconsejan dejar reposar la mezcla durante 15 minutos antes de retirar con un paño húmedo. Tratamiento con aceite esencial de árbol de té y vinagre: De acuerdo con recomendaciones del sitio especializado Architectural Digest , añadir unas gotas de aceite esencial de árbol de té a una solución de vinagre blanco proporciona propiedades antisépticas que eliminan los microorganismos presentes en la taza.

De acuerdo con recomendaciones del sitio especializado , añadir unas gotas de aceite esencial de árbol de té a una solución de vinagre blanco proporciona propiedades que eliminan los microorganismos presentes en la taza. Desinfección de la caja del agua con vinagre: Fuentes especializadas en plomería señalan que el origen del mal olor proviene en ocasiones del agua estancada en el depósito. Verter dos tazas de vinagre blanco en el tanque y dejar reposar durante la noche elimina los sedimentos sin afectar los empaques de goma.

Una combinación de ingredientes naturales permite eliminar el sarro y las bacterias sin necesidad de contacto manual directo o frotado intenso Foto: Imagen creada con IA

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Recomendaciones para prevenir la reaparición de microorganismos en el sanitario

La prevención continua garantiza que los malos olores no vuelvan a concentrarse en las tuberías y porcelana. De acuerdo con las guías de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el uso eficiente del agua en sistemas sanitarios, es fundamental revisar que las conexiones no presenten fugas o filtraciones en el empaque de cera de la base.

Por su parte, de acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), mantener una ventilación constante en los cuartos de baño reduce la humedad acumulada, factor que acelera la proliferación de bacterias y la fijación de olores en las superficies azulejadas.

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