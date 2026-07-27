En medio de la polémica por el examen de admisión de la UNAM y las protestas de aspirantes que exigen repetir la evaluación presencial tras denunciar presuntas irregularidades en el proceso de selección, un video del tiktoker High Failure se volvió tendencia en redes sociales.

En la grabación, el creador de contenido sostuvo que el examen de ingreso a la UNAM "es solo un trámite" e incluso recomendó hacer trampa para obtener un lugar en la universidad; declaraciones que provocaron una nueva ola de críticas y reavivó el debate sobre la transparencia del proceso de admisión.

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¿Qué dijo el tiktoker High Failure sobre el examen de la UNAM?

Aunque el video no fue publicado recientemente, usuarios de TikTok, X y otras plataformas comenzaron a compartirlo nuevamente tras las manifestaciones de aspirantes rechazados en el examen virtual de la UNAM, de este lunes 27 de julio.

Aspirante rechazados marcha a la Torre de Rectoría de la UNAM tras presuntas anomalías en el examen de ingreso a la Licenciatura. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

En el clip, High Failure respondió a un usuario y aseguró que el examen de admisión de la UNAM no está diseñado para medir la inteligencia, los conocimientos o las capacidades de los estudiantes, sino que representaba únicamente un requisito para poder ingresar a la institución.

"El examen es un trámite. Así como vas a sacar una tarjeta de crédito, así como vas a hipotecar una casa, así como vas a comprar algo y requieres factura, es un trámite que sí o sí se tiene que pasar", dijo.

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A partir de esa premisa, el influencer aseguró que los aspirantes deberían hacer todo lo posible para aprobar el examen de ingreso a la UNAM, incluso si eso implica recurrir a prácticas indebidas.

"Si necesitas hacer trampa, haz trampa. Es que no sabes cuánta persona se queda afuera de la Universidad y es tan talentosa y capaz para realizar la carrera que ellos matarían por tener, y no tienen el privilegio de estudiar una carrera en una Universidad privada", agregó.

Asimismo, recomendó a los jóvenes no invertir dinero en cursos que prometen garantizar un lugar en la universidad, pues afirmó que esos servicios únicamente buscan obtener beneficios económicos.

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"No hay mentira más grande que la que te dicen de 'no vas a aguantar el primer semestre si haces trampa'. Si es la carrera que tú quieres, créeme que la vas a poder sobrellevar hasta que te titules", expresó.

Aspirante rechazados marcha a la Torre de Rectoría de la UNAM tras presuntas anomalías en el examen de ingreso a la Licenciatura. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Sin embargo, sus declaraciones no terminaron ahí. En el mismo video compartió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes presentarían el examen de admisión de la UNAM.

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Entre ellas, aseguró que la inteligencia artificial utilizada para supervisar el proceso no podría detectar determinadas acciones, por lo que lanzó una de las frases que más reacciones provocó en redes sociales.

"Si van a invertir 10 mil pesos en un curso, mejor inviertan ese dinero en alguien que pueda hacer el examen por ustedes", afirmó.

Examen de Admisión UNAM. Foto: Canva

Además, explicó varios aspectos que, según él, debían tomar en cuenta quienes decidieran contratar a otra persona para presentar la evaluación.

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"Si van a hacer trampa en su examen de admisión, no se lo digan a absolutamente nadie. Guárdenselo para ustedes. Esto no es por la moralidad de la trampa. Es simplemente para que la UNAM no los cache y luego les manden una cita para aclarar su situación y les terminen cancelando el examen", subrayó.

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High Failure responde a las críticas por defender la trampa en el examen de la UNAM

Tras la ola de críticas que recibió por dicho clip, el creador de contenido publicó un segundo video para responder a quienes cuestionaron su postura.

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En la grabación aseguró que la polémica no le preocupaba y pidió que el debate se centrara en las condiciones del sistema educativo mexicano, en lugar de enfocarse únicamente en quienes hicieron trampa durante el examen de admisión de la UNAM.

"Porque en lugar de satanizar a los jóvenes que han decidido incurrir en la trampa en su examen de admisión, ¿por qué no mejor vamos al núcleo del problema? ¿Cómo está la educación básica en México? Porque toda la gente que tiene el orgullo universitario por las nubes se la pasan diciendo que el examen está fácil porque es todo lo que viste en la prepa".

Asimismo, argumentó que el examen de ingreso a la UNAM está diseñado con base en el plan de estudios de la institución, por lo que consideró que no todos los aspirantes llegan con las mismas oportunidades académicas.

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También sostuvo que muchas personas buscan ingresar porque desean estudiar y construir un futuro profesional, independientemente de la forma en que obtuvieron un lugar.

"Lo más triste de esto es que ni siquiera siendo egresados o titulados les va a garantizar trabajar de eso".

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Finalmente, afirmó que muchas personas desconocen el contexto de quienes recurren a la trampa durante un examen de admisión, por lo que consideró que hace falta empatía para comprender las razones detrás de esas decisiones.

Como era de esperarse, sus nuevas palabras acumularon cientos de reproducciones y generaron varios comentarios de usuarios que señalaron que justificar la trampa perjudica a quienes sí respetan las reglas del proceso de admisión de la UNAM.

Entre los mensajes más compartidos destacaron:

"O sea que no hay que tener valores a la hora de hacer el examen, pero sí hay que tener empatía"

"En serio tu reflexión es 'qué bajo ha caído el periodismo mexicano'"

"Tener empatía también es respetar el proceso porque habría gente que no hará trampa y quizá no consiga un lugar por quienes obtengan mejor puntaje haciendo trampa".

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