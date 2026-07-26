El pasado 15 de mayo, la industria cinematográfica presenció el estreno de una cinta fuera de lo común. A dos meses de su llegada a las salas de cine, la película mantiene presencia en exhibición comercial en la Ciudad de México y diversos mercados internacionales. Dirigida por Curry Barker, Obsession (Obsesión) logró convertirse en un fenómeno viral por la manera en que aborda las dinámicas de pareja y el control emocional a través de elementos sobrenaturales.

De acuerdo con datos registrados en el portal especializado en métricas cinematográficas Box Office Mojo, la cinta contó con un presupuesto estimado de 750 mil dólares y acumula una recaudación global superior a los 400 millones de dólares, lo que la posiciona técnicamente como la película con presupuesto inferior a un millón de dólares más taquillera de la historia.

La actriz Inde Navarrette interpreta en Obsesión a la posesiva Nikki Freeman.

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Un fenómeno de suspenso psicológico derivado de un objeto místico

La historia sigue a Bear (interpretado por Michael Johnston), un joven que recurre a un objeto sobrenatural conocido como el "Sauce de los Deseos" (One Wish Willow) para obligar a su amiga Nikki (Inde Navarrette) a enamorarse de él. La trama funciona como un thriller psicológico que expone el peligro de manipular la voluntad ajena, pues el deseo se transforma en una pesadilla cuando la joven pierde su autonomía y desarrolla una fijación violenta y posesiva.

Entre los datos más destacados sobre la concepción, el rodaje y las curiosidades de la producción, se encuentran los siguientes puntos técnicos e históricos:

Inspiración inicial: De acuerdo con declaraciones del director Curry Barker difundidas en la plataforma IMDb, la premisa principal tomó como referencia el especial de televisión Treehouse of Horror II de la serie animada Los Simpson , reinterpretando el clásico mito de la pata de mono.

De acuerdo con declaraciones del director Curry Barker difundidas en la plataforma IMDb, la premisa principal tomó como referencia el especial de televisión de la serie animada , reinterpretando el mito de la pata de mono. Detalles de producción local: El poema de Hansel y Gretel recitado durante la secuencia de la fiesta fue escrito por el padre del cineasta, mientras que el establecimiento mostrado en la escena del bar se denomina "Barker’s Pub" como un guiño al apellido del realizador.

El poema de recitado durante la secuencia de la fiesta fue escrito por el padre del cineasta, mientras que el establecimiento mostrado en la escena del bar se denomina "Barker’s Pub" como un guiño al apellido del realizador. Interpretación sin coreografía formal: Según la ficha técnica de la distribuidora Focus Features, los movimientos corporales inquietantes del personaje de Nikki fueron construidos en el foro de grabación mediante colaboración directa entre la actriz Inde Navarrette y la dirección.

Michael Johnston e Inde Navarrette protagonizan la cinta de terror de Curry Barker

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¿Dónde ver la película en formato digital?

Aunque la producción se mantiene en la cartelera de salas de exhibición de la capital mexicana, también se encuentra disponible para su consumo digital bajo la modalidad de renta o compra en línea.

De acuerdo con la información reflejada en la plataforma de catálogo cinematográfico JustWatch, la cinta se encuentra disponible para renta y compra digital en los siguientes servicios en México:

Amazon Prime Video (opción de renta a partir de 149 MXN)

YouTube Movies (opción de renta a partir de 180 MXN)

Google Play Películas (opción de renta a partir de 180 MXN)

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