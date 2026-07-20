El universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) entra en una fase de reestructuración profunda con el lanzamiento del avance oficial de Avengers: Doomsday (debido a su estreno en cines para diciembre de 2026).

La producción, bajo la dirección de los hermanos Joe y Anthony Russo, marca una pauta de reinicio que busca limpiar la pizarra narrativa. De acuerdo con las declaraciones del cineasta Joe Russo recopiladas por la plataforma informativa del festival internacional de cine (donde se discuten los rumbos de la industria), el equipo creativo está "de vuelta a la fase cero", asegurando que la intención es empezar desde cero para que la audiencia no dependa estrictamente de un conocimiento previo abrumador.

"Avengers: Doomsday" ya tiene primer tráiler. Fotos: X, vía @MarvelStudios

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A pesar de este planteamiento, la reaparición de Robert Downey Jr. (ahora en el papel del icónico villano Doctor Doom) y el retorno de héroes históricos como Thor, Ant-Man y el Capitán América elevan la necesidad de comprender la línea del tiempo que conduce a este evento masivo. El orden cronológico es la herramienta ideal para repasar los acontecimientos clave de la saga del multiverso y sus antecedentes directos.

La cronología esencial para comprender el nuevo orden del multiverso

La revelación del avance exclusivo centrado en los mutantes confirma que los personajes del universo clásico de Fox se integran directamente a la trama. De acuerdo con los registros de la plataforma de entretenimiento Disney+ y las guías oficiales de Marvel Studios, el orden temporal de las producciones que preparan el terreno para este choque de dimensiones incluye títulos indispensables:

Captain America: The First Avenger: Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, establece el origen de los héroes y las gemas del infinito.

Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, establece el origen de los héroes y las gemas del infinito. X-Men: First Class: El punto de partida cronológico del universo mutante (situado en 1962), necesario para entender el origen de Charles Xavier y Magneto.

El punto de partida cronológico del universo mutante (situado en 1962), necesario para entender el origen de Charles Xavier y Magneto. The Avengers y Avengers: Age of Ultron: Los cimientos del equipo original de la Tierra frente a amenazas cósmicas y tecnológicas.

Los cimientos del equipo original de la Tierra frente a amenazas cósmicas y tecnológicas. X-Men: Days of Future Past: Una pieza clave debido a que introduce los conceptos de líneas temporales alternativas y la alteración del pasado.

Una pieza clave debido a que introduce los conceptos de líneas temporales alternativas y la alteración del pasado. Captain America: Civil War: La ruptura política que divide a los defensores del planeta y debilita la protección global.

La ruptura política que divide a los defensores del planeta y debilita la protección global. Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame: El clímax que fractura el continuo espacio-tiempo y da inicio formal a la saga del multiverso.

El clímax que fractura el continuo espacio-tiempo y da inicio formal a la saga del multiverso. Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Ambas producciones desatan las grietas entre realidades que Doctor Doom aprovechará a su favor.

Ambas producciones desatan las grietas entre realidades que Doctor Doom aprovechará a su favor. Deadpool & Wolverine y Thunderbolts*: Cintas clave que consolidan la fusión definitiva entre el universo de los mutantes y la línea principal del MCU.

La revisión sistemática de este catálogo permite estructurar la lógica narrativa antes de que las realidades colisionen de forma definitiva en la gran pantalla.

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