La dirigencia local del PAN lamentó que los feminicidios en la CDMX hayan aumentado en 11.7% en el primer semestre del año, tal y como lo reveló EL UNIVERSAL; asimismo, condenaron enérgicamente la falta de una estrategia integral eficaz para combatir este flagelo.

En voz de la diputada Laura Álvarez Soto, el PAN CDMX refirió que el resultado de una estrategia de prevención débil y de protección a las mujeres está a la vista de todos: un crecimiento en la cifra de los feminicidios de enero a junio de este año.

“Es increíble que ni siquiera casos mediáticos y con tanta atención pública como el caso de Edith de 21 años quién fue asesinada en un edificio en avenida Revolución 829 el pasado 15 de abril, haya sido esclarecido a cabalidad”, dijo la legisladora.

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Parece que la autoridad, indicó la panista, simplemente buscó tapar el hecho con la detención del vigilante del edificio, pero sigue sin conocerse quién citó realmente a Edith en ese edificio y con qué pretexto; por qué las cámaras del inmueble dejaron de funcionar en momentos clave; si actuó una sola persona o hubo participación de terceros.

“El caso de Edith revela la ineficacia de las autoridades que sólo propicia impunidad” apuntó.

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Al respecto, Wendy González, consejera nacional del PAN, dijo que, en muchos de los casos, las familias de las mujeres víctimas señalan presuntas irregularidades de las autoridades durante las búsquedas iniciales; es común que las autoridades les pidan esperar 72 horas para iniciar las carpetas de investigación cuando eso no debería ocurrir, es completamente irregular, la búsqueda de una mujer desaparecida debe darse de inmediato.

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Ante esto, el PAN exhortó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a la Fiscalía capitalina a que demuestren con hechos el discurso de que “es tiempo de mujeres”.

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“Porque hoy sólo han exhibido que a las mujeres les den la espalda o las agreden con granaderos como ocurrió con las madres buscadoras en el contexto del mundial de fútbol. Es incomprensible que, si una mujer está al mando de la Jefatura de Gobierno, y otra mujer al frente de la Fiscalía no haya empatía ni sororidad en las acciones y políticas públicas para poner alto a un delito tan grave como es el feminicidio”, indicaron las panistas.

Por último, exigieron que el gobierno capitalino desarrolle atención telefónica y albergues para mujeres que están en riesgo. Y que haya un cuerpo especializado en la SSC y en la FGJ para que sean mujeres las que atiendan y protejan a otras mujeres.

dmrr