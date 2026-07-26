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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que para este domingo se prevé ambiente caluroso con cielo despejado, y la temperatura máxima será de 25 grados Celsius (C°).
Por la tarde, se espera que la nubosidad incremente, por lo que se estiman lluvias fuertes puntuales acompañadas de caída de granizo y actividad eléctrica.
Se esperan vientos variables de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 45 km/h.
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Hacia la noche el termómetro marcará una temperatura de 17 °C; entre las 03:00 y las 06:00 del lunes la temperatura oscilará entre los 14 y 15 °C, por lo que el amanecer será fresco.
La imagen de monitoreo del Popocatépetl reporta emisión ligera de vapor de agua con escaso contenido de ceniza volcánica y desplazamiento hacia el Sureste. En caso de una nueva expulsión, la pluma mantendría dicha dirección, sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.
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Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.
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