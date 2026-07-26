La alcaldía Cuauhtémoc informó sobre labores preventivas ante la temporada de lluvias como el desazolve de mil 694 metros de la red de drenaje.

En un comunicado, indicó que estas acciones se realizaron en las colonias Centro, Doctores, Ex Hipódromo de Peralvillo, Morelos, Obrera, Atlampa y Peralvillo, con el objetivo de mantener el flujo del agua y disminuir el riesgo de encharcamientos.

Además, dijo que se llevaron a cabo 93 podas preventivas, se atendieron cinco reportes por árboles caídos en las colonias Hipódromo y Condesa, y fueron derribados 10 árboles secos que representaban un riesgo para quienes transitan por la vía pública.

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Alcaldía Cuauhtémoc refuerza acciones preventivas por lluvias. Foto: Especial

La demarcación acotó que esto se refuerza con recorridos diarios para atender de manera preventiva tanto la infraestructura hidráulica como el arbolado urbano.

Aseguró que la Brigada Tormenta continuará desplegada en las 33 colonias de la demarcación para atender reportes ciudadanos y reducir riesgos derivados de las lluvias.

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