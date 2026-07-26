Tras hacer una evaluación de riesgos en seguridad, comercial y financiero, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec avaló y consideró “factible” la compra de locomotoras usadas para pasajeros y carga.

Esto, previo al accidente en la Línea Z del 28 de diciembre de 2025, que dejó como saldo 14 pasajeros muertos y cerca de 100 heridos.

En el documento Estudio de Costo Beneficio, cuya copia posee EL UNIVERSAL, se indica que se realizó un análisis para revisar la pertinencia de adquirir locomotoras usadas frente a nuevas. En el estudio se destaca que, desde hace una década, EU se ha inclinado por la reconstrucción de locomotoras dado que una usada cuesta aproximadamente la mitad del costo de una nueva, y que el tiempo de fabricación puede llevar entre dos y tres años.

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El documento resalta que el costo de una locomotora nueva es de 4.6 millones de dólares, mientras que el de una reconstruida es de 2.5 millones de dólares. Además, se indica que las locomotoras que el Tren Interoceánico tenía en ese momento habían “demostrado su confiabilidad” y que no se había comprometido la eficacia operativa.

“En resumen, derivado de la evaluación de los riesgos en seguridad, operativos, comerciales, y financieros para la entidad, así como el análisis financiero, se considera factible la adquisición de locomotoras usadas”, se señala.

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Se entregaba en menos tiempo

En la página cinco se destaca que otro factor que el Tren Interoceánico tuvo en cuenta para la compra de locomotoras es el tiempo de entrega, puesto que mientras un equipo nuevo, dependiendo la disponibilidad, tiene un tiempo de entrega de dos a tres años, el de un equipo reconstruido es de entre cuatro y cinco meses.

Se resalta que en el primer trimestre de operaciones de carga del tren se registró un promedio de 3 mil 676 toneladas; sin embargo, derivado del aumento de clientes, el promedio actual de toneladas transportadas oscila en las 43 mil toneladas mensuales, “número con tendencia al alza, derivado del cumplimiento de los objetivos comerciales de la entidad”.

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“La necesidad de adquisición requiere del suministro en el corto plazo, por lo que esperar de 24 a 36 meses que requiere la fabricación de una locomotora nueva podría comprometer la operación. Las locomotoras y coches de pasajeros usados, que actualmente forman parte del equipamiento del FIT, ya han demostrado su confiabilidad, toda vez que su funcionalidad no ha comprometido la eficiencia operativa; (...) la confiabilidad reduce los riegos de fallas del equipo que podría comprometer la correcta operación”.

En este sentido, el Interoceánico señala que el equipo usado puede contribuir a la generación de ingresos a partir de su puesta en operación.

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