El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec adjudicó el contrato para el servicio de seguridad privada para estaciones y edificios, por el que pagó casi 200 millones de pesos, tras declararse desierta la licitación.

En la licitación IA-13-J3L013J3-L001-N-14-2026 se detalla que la empresa ferroviaria busca que cerca de 470 elementos sean contratados para prevenir, controlar y atender cualquier situación que pudiera poner en riesgo la integridad física de los usuarios y del personal, así como la protección de los bienes materiales y de la infraestructura ferroviaria.

“El prestador debe realizar el servicio de vigilancia a las instalaciones en los estados antes mencionados —Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas—, cubriendo 24 horas de vigilancia, de lunes a domingo hasta que sea el término del contrato, cubriendo días festivos e inhábiles, así mismo, deberá realizar algunos servicios a solicitud del supervisor por parte del Ferrocarril Interoceánico”.

El fallo de la licitación indica que se entregó este contrato por un monto de 193 mil 727 pesos a la empresa Laumir Empresa de Seguridad Privada S.A. de C.V., y su vigencia inició el pasado 1 de marzo hasta el 31 de diciembre.

Deberán intervenir ante cualquier accidente

La licitación detalla que los elementos de seguridad deberán vigilar continuamente el interior y exterior de las instalaciones con recorridos constantes, y deberán intervenir ante conatos de incendios o cualquier clase de accidente adoptando las medidas preventivas necesarias para evitar que éstos se produzcan.

Cerca de 470 elementos se encargarán de prevenir y controlar cualquier incidente. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

“Además, deberá de poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y cuerpos de seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos”.

En el anexo se indica que el prestador deberá contar con personal experimentado en su especialidad y que salvaguarde la seguridad de sus trabajadores, personal de las instalaciones y garantice la continuidad del servicio y la satisfacción del usuario, y el cual deberá reportar al Ferrocarril Interoceánico cualquier condición insegura o anomalías que encuentre en las instalaciones.

El prestador y su personal deberán contar con amplia experiencia comprobada (curricular de la empresa y de sus trabajadores) en la realización del servicio solicitado, se señala.

Se advierte que por cada elemento de vigilancia que no se presente a su jornada laboral en su lugar asignado, se penalizará con 2% por cada día del importe mensual del servicio. “El monto máximo que se penalizará será de 20% del contrato, el cual asciende al monto de la fianza de cumplimiento, agotado este monto de penalización se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa”.

Prohibido usar celular

El Tren Interoceánico advierte que el personal de vigilancia tiene estrictamente prohibido introducir y/o mantener en sus sectores o en las casetas de vigilancia televisores, reproductor de audio MP3, reproductores de discos compactos o DVD, juegos de azar, o cualquier otro tipo de distracción, juego, sistema u objeto que lo distraiga de sus labores.

Además, se establece que queda “estrictamente prohibido” el uso de teléfonos celulares durante la jornada laboral, así como mantener conversaciones prolongadas por teléfono celular.

“El supervisor del Ferrocarril Interoceánico está autorizado para dar aviso al supervisor en turno y solicitar las sanciones administrativas correspondientes para todo personal de vigilancia que sea sorprendido realizando algunas de las prácticas mencionadas, aunado a que no se pagará al proveedor del servicio las jornadas correspondientes por incumplimiento del contrato”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.