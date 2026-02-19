Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 personas fallecidas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “va muy avanzada” la aceptación de las víctimas para la reparación del daño.

En su conferencia mañanera de este jueves 19 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo informó también que una empresa internacional ya comenzó la certificación para que vuelva a operar el tren para pasajeros.

“Está trabajando la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Víctimas, para poder hacer la reparación integral del daño de todos los que viajaban en el tren. Van muy avanzados en la comunicación con todas las familias, incluso ya en la aceptación de la reparación del daño de la mayoría de ellas”, dijo.

Lee también Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Comentó que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario “ya muy pronto publicará su revisión”: “Tiene que cerrar también la investigación de la Fiscalía porque dieron un primer avance, pero tiene que cerrar”.

Andrés Lajous detalla que un "tercero" ya trabaja en certificación

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, detalló que un “tercero independiente” de origen alemán ya empezó a trabajar en la certificación.

“Primero, tener una evaluación de las características del servicio; después tener un conjunto de recomendaciones a implementarse en todos los componentes que tienen el sistema ferroviario [...] y después tener un seguimiento a la implementación de esas recomendaciones [...].

Lee también Reportan avances en operaciones del Tren Insurgente; ha transportado a 850 mil usuarios en poco más de dos semanas: ARTF

“La clave será ver cómo es la implementación de esas recomendaciones, para decir: Este es un sistema en donde se puede operar, se puede dar un servicio de calidad y no va a volver a suceder lo que sucedió, lamentablemente”, mencionó.

Acusó la Mandataria federal que en gobiernos pasados se privatizaron las vías que afectan el tránsito de mercancías, pero aseguró que el tren de carga es “hiper rentable”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr