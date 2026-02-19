Más Información

Tras el descarrilamiento del que dejó 14 personas fallecidas, la presidenta aseguró que “va muy avanzada” la aceptación de las víctimas para la reparación del daño.

En su conferencia mañanera de este jueves 19 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo informó también que una empresa internacional ya comenzó la certificación para que vuelva a operar el tren para pasajeros.

“Está trabajando la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Víctimas, para poder hacer la reparación integral del daño de todos los que viajaban en el tren. Van muy avanzados en la comunicación con todas las familias, incluso ya en la aceptación de la reparación del daño de la mayoría de ellas”, dijo.

Comentó que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario “ya muy pronto publicará su revisión”: “Tiene que cerrar también la investigación de la Fiscalía porque dieron un primer avance, pero tiene que cerrar”.

Andrés Lajous detalla que un "tercero" ya trabaja en certificación

titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, detalló que un "tercero independiente" de origen alemán ya empezó a trabajar en la certificación.

“Primero, tener una evaluación de las características del servicio; después tener un conjunto de recomendaciones a implementarse en todos los componentes que tienen el sistema ferroviario [...] y después tener un seguimiento a la implementación de esas recomendaciones [...].

“La clave será ver cómo es la implementación de esas recomendaciones, para decir: Este es un sistema en donde se puede operar, se puede dar un servicio de calidad y no va a volver a suceder lo que sucedió, lamentablemente”, mencionó.

Acusó la Mandataria federal que en gobiernos pasados se privatizaron las vías que afectan el tránsito de mercancías, pero aseguró que el tren de carga es “hiper rentable”.

