El segundo piso de Periférico cumple 20 años

El segundo piso de Periférico cumplió veinte años de su apertura completa este 14 de mayo. Las dos décadas de este camino elevado no están libres de polémica o quejas, pero sí que dan fe de cómo se ha vuelto un referente capitalino.

Desde el Archivo Fotográfico de EL UNIVERSAL, Mochilazo en el Tiempo comparte fotos de las inauguraciones de esta mega obra, que se realizaron por tramos de 2003 a 2006, y que resultaron ser curiosas celebraciones con botargas, turibuses y desfiles.

Corredores y un taxi “pirata” estrenaron el segundo piso

Cuando cumplió su primer año como ejecutivo del Gobierno del Distrito Federal (GDF), en diciembre de 2001, Andrés Manuel López Obrador anunció la megaobra de su sexenio, el segundo piso del Anillo Periférico.

La entonces titular de Medio Ambiente del DF, Claudia Sheinbaum, en medio del desfile de autos antiguos por la inauguración de la última fase del tramo elevado de Periférico. Foto: Vicente Arteaga/EL UNIVERSAL.

Lee también Reforma y Juárez cumplen 20 años de ser corredores turísticos

Los trabajos comenzaron el 30 de septiembre de 2002, con el distribuidor vial de San Antonio. La espera fue de nueve meses, marcados por quejas que venían tanto de expertos como de vecinos de San Antonio, Mixcoac y la Nápoles.

Una semana antes de inaugurarse, a finales de mayo del 2003, una de las grúas se desplomó. Las consecuencias fueron graves: un obrero perdió la vida al día siguiente y se fracturaron una trabe y un puente.

Los carriles elevados pasaron a formar parte del paisaje urbano de CDMX al mismo tiempo que dio un nuevo ángulo para apreciar el horizonte de la metrópoli. Foto: Jorge Serratos/Archivo EL UNIVERSAL.

La inauguración se pospuso para el 8 de junio y la apertura para el 11; aun así, un acuerdo del tabasqueño con Televisa obligó a que el 1 de junio se realizara una carrera de diez kilómetros en las alturas, con 21 mil corredores.

Lee también El Maratón CDMX de 1985 casi se cancela por el temblor

El día llegó y cerca de 7 mil personas visitaron a pie el segundo piso de Periférico, por invitación del propio López Obrador. Para los defeños de mayor edad, era la primera gran arteria para la ciudad en 25 años, desde los ejes viales de Carlos Hank González.

Los visitantes que recorrieron el segundo piso de Periférico a pie se contaron por miles. Fue un domingo en familia inusual que atrajo tanto a vecinos de San Antonio como defeños de Iztapalapa y el Centro Histórico. Jorge Serratos/Archivo EL UNIVERSAL.

Era domingo y se notó en el ánimo de la multitud de curiosos, que iban en familia: desde niños en brazos hasta parejas de abuelitos a peso lento subieron al distribuidor de San Antonio.

Hubo un fotógrafo, identificado como Francisco Pérez, que ese día no usó su cámara Polaroid 600 en bautizos ni XV años, sino en cobrar 30 pesos por una foto instantánea que sirviera de recuerdo a los asistentes.

De fondo se veía la gran estructura de concreto y al mismo tiempo los obreros, que aceleraban el paso aquí y allá. Los “detalles” de último momento, como soldaduras y asfalto, se prolongaron hasta el día de la apertura en un último turno de 72 horas.

Los obreros pausaron por un momento cuando se dio el banderazo para abrir la circulación en el segundo piso de Periférico. Algunos afirmaron que, en medio de sus jornadas maratónicas, se sentía "muy padre" ver el resultado de su esfuerzo. Jorge Serratos/EL UNIVERSAL.

La cita era el 11 de junio a las 6 de la mañana, pero a las 6:16 sólo una de las cuatro entradas le dio banderazo de entrada a los carros, en la calle Benvenuto Cellini.

Según la nota de este diario, la prensa “se agandalló” los primeros tres accesos, por lo que el primer ciudadano en subir, en cuarto lugar, fue un taxi “pirata”.

Los dieciséis minutos de retraso en Cellini no fueron nada. El tramo Río Becerra-Viaducto iba tan retrasado que llegó en persona la secretaria del Medio Ambiente del DF, Claudia Sheinbaum, para supervisar y coordinar.

Buena parte de los taxis que estrenaron el segundo piso de Periférico, en 2003, eran los icónicos "vochos", sin asiento de copiloto para facilitar el abordaje de los pasajeros. Foto: Jorge Serratos/Archivo EL UNIVERSAL.

El plan era abrir a las 7 am y abrieron hasta las 9:50, pero para los automovilistas, que en algunos casos se habían formado desde las 5:30, fue como un día en un parque de diversiones

El segundo piso llegaba con meses de retraso

El siguiente tramo en inaugurarse fue el que va de San Antonio a Las Flores, pero la apertura tuvo lugar hasta el 23 de agosto de 2004, es decir, esta fase se demoró 14 meses.

En los meses previos, el gobierno había comentado que el segundo piso de Periférico era su obra más impresionante, por encima del Metro capitalino, pero la entrega programada para mayo 2004 se pospuso en más de una ocasión.

Incluso con los varios meses de retraso, poco antes de inaugurarse el tramo de Periférico de 2004 hizo falta que los obreros trabajaran turnos de 12 horas. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Además del segundo piso, las obras por escuelas, hospitales, conjuntos habitacionales y mantenimiento anual de las delegaciones -hoy alcaldías- daban la sensación de que la ciudad vivía “en obra negra”.

Para esta apertura no hubo paseos dominicales ni ceremonias. De nuevo, liberaron el acceso a las seis de la mañana, otro taxista fue el primer usuario y, también otra vez, los “detalles” finales tenían a los obreros haciendo horas extra mientras el público estrenaba carriles.

Diciembre 2004 era la fecha pactada para abrir el tramo de Las Flores a San Jerónimo, pero de nueva cuenta se aplazó un mes. Aquella ocasión, que se dio hasta el 23 de enero 2005, sí que tuvo bombos y platillos.

AMLO recorrió el segundo piso de Periférico al frente de una caravana de cinco turibuses, el primero tripulado por sus invitados: artistas, empresarios, líderes religiosos y periodistas. El listón lo cortó con la escritora Elena Poniatowska y el cardenal Norberto Rivera.

El turibús, exponente de la estrategia para atraer turismo al DF, también hizo presencia en eventos como la inauguración del remodelado Paseo de la Reforma. Foto: Jorge Soto/Archivo EL UNIVERSAL.

Claudia Sheinbaum, como titular de Medio Ambiente capitalina, habló de los beneficios ambientales del proyecto en este punto: 30 mil toneladas de emisiones menos y un ahorro de 4.75 millones de litros de combustible, cada año.

Turibuses, botargas y desfile abrieron Periférico

El último tramo elevado de Periférico en inaugurarse, y que este 2026 cumple 20 años, es el que parte de San Jerónimo en dirección a Las Flores. Tomó casi 16 meses, pues el público lo visitó el 14 de mayo de 2006.

AMLO ya era candidato presidencial, por lo que la ceremonia quedó en manos de Alejandro Encinas, quien agradeció "la paciencia de los vecinos" de las 70 colonias entre San Antonio y San Jerónimo, que vivieron tres años y ocho meses en medio de las obras.

Turibús tripulado por Alejandro Encinas, y Claudia Sheinbaum (der.), en compañía de invitados del gobierno central, sobre el segundo piso de Periférico. Foto: Vicente Arteaga/Archivo EL UNIVERSAL.

A la vanguardia de turibuses le siguieron 200 autos de colección, en un desfile que amenizaron superhéroes y botargas. Los peatones eran tantos que hicieron el primer embotellamiento de este tramo.

Superhéroes y botargas animaron a los asistentes, que recorrieron el último tramo elevado de Periférico para después recibir dulces y alimentos. Foto: René Rozáinz/Archivo EL UNIVERSAL.

Por parte de Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum recordó a todos los que dieron su vida en la megaobra: Alfredo Soto, Manuel Rivera, Melquiades Arriaga, José Guadalupe Cruz, Simón González, Guadalupe Suárez, Miguel Sánchez y Naum Pérez.

Algo tuvieron en común todas las aperturas: cuando los ciudadanos por fin podían estrenar los carriles elevados, el tráfico fluía... a la flamante velocidad de ocho kilómetros por hora. Sin duda se notaba la curiosidad del público, pero la señalización también brilló -por su ausencia.

La mañana del 15 de mayo de 2006, el Director General de Tránsito del DF dio banderazo al primer usuario de último tramo del carril elevado de Periférico. El funcionario, Pedro Luna Castro, era conocido como el "Jefe Centella". Foto: Valente Rosas/Archivo EL UNIVERSAL.

El lunes 15 de mayo de 2006 hubo caos vial porque los conductores desconocían que el nuevo sentido sur a norte del segundo piso no servía para ir a Periférico Norte: la única salida llevaba al Eje 6 Sur o a Viaducto.

Podría decirse que la ciudadanía también cumple 20 años de tráfico elevado. Aunque proyectos de movilidad como el Metrobús y el Cablebús suman opciones de transporte, para los conductores el tráfico es lo cotidiano en CDMX.