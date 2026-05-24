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San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un tráiler que se quedó sin frenos embistió la tarde de este domingo, un vehículo y una motocicleta, mientras esperaban traspasar la caseta de peaje en la carretera Arriaga-Ocozocoutla, lo que dejó cuatro adultos y dos niños lesionados.
La Secretaría de Protección Civil informó que el tráiler se quedó sin frenos al momento que el vehículo y la motocicleta esperaban traspasar la caseta de peaje de Arriaga, en la costa de Chiapas.
Pero como resultado del impacto, el tráiler impactó un vehículo y una motocicleta, lo que provocó que seis personas resultaran con lesiones de consideración.
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Los heridos fueron trasladados hacia el Hospital General Juárez, del municipio de Arriaga, por parte de paramédicos de Protección Civil Municipal.
El chofer del tráiler de una empresa de transporte de carga, con número económico 44, logró estacionar estabilizar la unidad, en la cuneta de la carretera y aparentemente huyó del lugar.
A la zona del accidente, llegaron personas y elementos de la Policía para sacar a los lesionados del vehículo.
Se desconoce la identidad de los seis lesionados, así como el lugar de origen.
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dmrr
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