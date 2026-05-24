Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México lograron sofocar un incendio registrado en un inmueble ubicado en calles de la colonia Tetlalpan, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, quedaron afectados aproximadamente 80 metros cuadrados del lugar, así como un vehículo particular.

Incendio en vivienda de Álvaro Obregón consume 80 metros cuadrados; hombre resulta intoxicado. Foto: Especial.

También informó que los paramédicos que acudieron al lugar para valorar a un hombre de 45 años de edad por probable intoxicación por inhalación de humo; pero no requirió traslado hospitalario.

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En una tarjeta informativa, la dependencia indicó que los hechos ocurrieron luego de que los oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) fueron alertados sobre un incendio en una casa habitación localizada en la esquina de las calles Alto Lerma y San Isidro, por lo que se aproximaron de inmediato al sitio.

Incendio en vivienda de Álvaro Obregón consume 80 metros cuadrados; hombre resulta intoxicado. Foto: Especial.

Añadió que al arribar los uniformados observaron una cortina de humo que salía del lugar, por lo que solicitaron el apoyo de los vecinos, quienes proporcionaron cubetas y recipientes con agua para tratar de controlar las llamas de manera inicial.

Finalmente, la SSC acotó que de acuerdo con el propietario de la casa, el incendio pudo originarse por un chispazo en un área de herrería, lo que provocó que el fuego alcanzara un vehículo estacionado en el inmueble.

dmrr