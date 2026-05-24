Tlalnepantla, Méx.- El pasado 21 de mayo comenzaron los trabajos para la construcción de la Línea 5 del Mexibús que conectará desde Lechería hasta el CETRAM Rosario, en la Ciudad de México; contará con 29 estaciones, de acuerdo con el proyecto de la Secretaría de Movilidad (Semov).

El recorrido comenzará en la avenida Vía Gustavo Baz, continuará por la avenida de las Armas Norte hasta llegar a la avenida de las Culturas.

Estas serán las estaciones de la Línea 5 del Mexibús

En el tramo correspondiente a Vía Gustavo Baz se ubicarán las estaciones Lechería, La Quebrada, Pensamiento, Azalea, Parque Industrial, Antiguo Camino a Minas, Melchor Ocampo, Lago de Guadalupe, CRIT, Camino San Mateo, Orquídeas, Tequexquinahuac, José María Morelos, Toltecas, Henry Ford, De los Jinetes, Filiberto Gómez, Mario Colín, Recursos Hidráulicos, Galeana, Hidalgo, Abraham Lincoln, Viveros de la Colina, Ignacio Zaragoza y Santa Mónica.

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El tramo de Las Armas Norte estará conformado por las estaciones Puente de Vigas y Las Armas.

En avenida de las Culturas se construirán las estaciones Río Blanco, Hidrógeno y Colegio de Bachilleres 1, para concluir en la terminal El Rosario.

Línea 5 del Mexibús. Foto: especial

La nueva línea permitirá conexión con la Línea 2 del Mexibús, las líneas 6 y 7 del Metro de la Ciudad de México, la Línea 6 del Metrobús, la Línea 6 del Trolebús y el Sistema 1 del Tren Suburbano, incluida su ampliación hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El proyecto contempla la construcción de dos carriles confinados y un tramo de carril preferente para la circulación de 58 autobuses articulados, de acuerdo con la Gaceta del Gobierno del Estado de México.

La Semov informó que la Línea 5 del Mexibús tendrá una demanda estimada de 137 mil usuarios diarios en una zona donde habitan cerca de 500 mil personas.

mahc/LL