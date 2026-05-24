Como parte de los trabajos de modernización de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, en la estación Hidalgo empezó la instalación de luminarias decorativas en las paredes de los andenes, es decir, donde abordan los usuarios alguno de los convoyes.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL la tarde del sábado, se observó que este tipo de luminarias —cuyo modelo no estaba anteriormente— fue colocado en ambos lados del andén, así como en el pasillo que lleva a la salida hacia Rosales.

Algunos accesos se encuentran cerrados. En un recorrido se apreciaron costales de adhesivo para loseta, torres de mosaico y otros materiales. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Aún había áreas como la de transbordo y parte del andén, donde las luminarias con luz ámbar no habían sido colocadas.

Lee también Cierre de tramo de la Línea 2 del Metro sorprende a usuarios y genera molestias; STC busca acelerar trabajos de remodelación

La instalación dividió las opiniones entre los usuarios.

“A mí sí me gustan, se ven bien, de repente la gente es exigente en estos temas de mobiliario públicos, si hubieran puesto algo más sencillo seguro se estarían quejando, lo digo por aquello que en redes [sociales] los estaban criticando, y estos se ven bien”, expresó Nayeli Espino.

Por su parte, Cuauhtémoc García dijo que las nuevas luminarias le parecían ajenas a la instalación.

“Me parece que no van en un lugar como el Metro, estamos hablando de un espacio cerrado, público, y colocan candelabros como para un poste o el exterior, siento que no quedan, o sea, candelabros y con goteras”, externó.

Lee también Estación Auditorio del Metro estrena imagen; Clara Brugada y Adrián Rubalcava encabezan recorrido por las nuevas instalaciones

Allí mismo, en la estación Hidalgo de la Línea 2, los trabajos de renovación continúan. Algunos accesos al andén en la zona de transbordo se encontraban cerrados, según se observó.

Allí se apreciaron algunos costales de adhesivo para loseta y torres de mosaico, entre otros materiales.

Algunas de las salidas, como la que da a la Plaza de la Información, también estaba cerrada.

Lee también Brugada asegura que renovación de estaciones del Metro intervenidas estarán listas antes del Mundial; llevan un avance de más del 80%

Sigue la rehabilitación en columnas, muros y en el piso, que si bien casi está renovado en su totalidad, aún hay espacios sin mosaicos. Algunos de los comercios colocados en islas o pequeños locales estaban cerrados, comerciantes indicaron que era debido al polvo por las obras.

Aceleran trabajos y cierran estaciones el fin de semana

Este sábado por la noche, el STC Metro cerró las estaciones de San Antonio Abad hasta la terminal de Tasqueña, para avanzar en los trabajos de modernización.

A través de un comunicado, se avisó del cierre a partir de las 20:00 horas del sábado 23 de mayo y que continuará hasta las 5:00 horas del lunes 25 de mayo.

Lee también Arranca construcción de Línea 5 del Mexibús hacia El Rosario; tendrá conexión con el Metro, Metrobús y Tren Suburbano

El traslado de pasajeros en ese tramo se llevará a cabo mediante autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), los cuales harán paradas en cada estación de la Línea 2. El servicio de RTP será totalmente gratuito, se informó.

El Metro aseguró que el cierre es para acelerar los trabajos de rehabilitación del tramo superficial de la línea.

Este viernes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que todas las estaciones del Metro que actualmente están siendo intervenidas estarán totalmente renovadas antes del Mundial de Futbol.

Lee también Director del Metro supervisa mantenimiento a trenes de la Línea 2; convoyes serán claves para Mundial 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.