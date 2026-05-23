El cese del servicio en el tramo superficial de la Línea 2 del Metro tomó por sorpresa a usuarios, la noche de este sábado, a pesar de que el sistema de transporte anunció previamente la medida, que tiene como objetivo acelerar los trabajos de rehabilitación de Taxqueña a San Antonio Abad, de cara al Mundial de Fútbol.

El último tren que ofreció servicio en dirección a Taxqueña llegó a la estación Pino Suárez minutos después de las 8 de la noche.

El anuncio de policías y trabajadores del Metro a usuarios para desalojar el tren fue mal visto por los pasajeros.

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"No sabía, nunca supe de esto, pero dicen que hay camiones a Taxqueña; tal vez pudieron avisar de una manera más amplia. Hay gente mayor, quien carga bultos y tiene que salir a buscar dónde seguir su viaje a casa", dijo un usuario, Alberto, al salir del vagón.

El último tren que ofreció servicio en dirección a Taxqueña llegó a la estación Pino Suárez minutos después de las 8 de la noche. | Foto: Hugo Salvador, El Universal.

En la estación no se observó personal que indicara dónde tomar los camiones de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Afuera de Pino Suárez, los autobuses color verde avanzaban de manera constante; algunos usuarios incluso esperaban para abordar y poder viajar sentados.

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"Nosotros sí sabíamos, mi esposo preguntó al entrar en la tarde y nos dijeron que hasta las 8", dijo una mujer previo a abordar un autobús.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó la noche del viernes que el tramo de la Línea 2 comprendido entre las estaciones San Antonio Abad y Tasqueña sería suspendido desde las 8 de la noche de este sábado y hasta las 5 de la mañana del lunes 25 de mayo.

El cierre de estaciones tiene como objetivo acelerar los trabajos de rehabilitación de Taxqueña a San Antonio Abad. | Foto: Hugo Salvador, El Universal.

El cierre de las estaciones es para agilizar los trabajos de rehabilitación del tramo superficial de la línea, se aseguró.

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El Gobierno de la Ciudad de México implementó el servicio alterno con autobuses de la red RTP.

Los camiones harán paradas en las estaciones del metro que permanecen cerradas y el servicio es totalmente gratuito.

Por otro lado, el funcionamiento del tramo comprendido entre las estaciones Cuatro Caminos y Pino Suárez funcionará con normalidad durante el fin de semana.

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JACL/cr