Desde hace cuatro años, la Selección Argentina ha sido señalada como "la favorita de la FIFA" por polémicas decisiones arbitrales que favorecen a la Albiceleste. En esta Copa del Mundo, especialmente después del partido contra Egipto, esas críticas resurgieron, aunque Christian Martinoli se encargó de aclarar dudas.

Por ejemplo, una de las críticas o teorías conspirativas alrededor de esta Selección Argentina en el Mundial, es "el lado fácil" que les tocó en la parte eliminatoria del Mundial, pero el conductor de TV Azteca explica por qué están mal quienes piensan eso.

“Hoy se habla de los rivales que le tocan a Argentina en los últimos mundiales, pero en 2002 y en 2006 nadie dijo que estaba en el grupo de la muerte. Se maximiza mucho porque Argentina es un equipo muy odiado en el mundo. Debe ser el equipo más odiado junto con Francia”, mencionó Martinoli.

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“¿Cuál es la discusión? Que a Messi le ayudan. Y… ¿A Cristiano (Ronaldo) no lo ayudaron contra Croacia? ¿O al sensor este le creemos?”, agregó Martinoli en referencia al polémico gol que fue otorgado en favor de Portugal frente a Croacia.

Luego continuó: “Portugal no jugó contra Argentina porque Portugal no pudo ganarle el grupo a Colombia. ¿Y quién habla de Portugal ahora? ¿Por qué no reclamamos que Portugal no estuvo a la altura de las circunstancias de las exigencias que tenía? Seamos justos en todo”, concluyó el narrador.

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