El mexicano Isaac del Toro, tercero del Tour de Francia, aseguró que se siente muy cómodo trabajando para su jefe de filas, el esloveno Tadej Pogacar, y no quiere poner más presión a su equipo para acabar arriba en la general.

"Estamos viviendo algo muy hermoso, poder estar al lado de alguien como Pogacar es bonito, todo el equipo trata de dar el máximo y yo me siento bien, contento de estar a este nivel", comentó el ciclista, que acabó tercero de la sexta etapa, la primera de alta montaña de la edición.

"No pienso en la general, trato de disfrutar de cada etapa, este es mi debut en el Tour y no quiero ni meterme presión ni poner otra tarea más al equipo", comentó.

Del Toro afirmó sentirse muy satisfecho de la manera en la que ha afrontado la primera semana.

"Ha sido increíble, me siento muy bien. Es un privilegio para mi ser el último compañero con Tadej en la montaña, quiero seguir haciendo este trabajo", señaló.