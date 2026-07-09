Policías de la Ciudad de México capturaron a un sujeto señalado como miembro de una célula delictiva dedicada al robo de autos de una marca japonesa y que estaría relacionado con tres robos de vehículos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó que, en seguimiento a tres robos de autos, dos de ellos en la alcaldía Gustavo A. Madero, el primero ocurrido el uno de julio en la colonia Salvador Díaz Mirón, el segundo el 5 de julio en la colonia San Juan de Aragón Segunda Sección y el tercero el 24 de junio en la colonia Emilio Carranza, de la alcaldía Venustiano Carranza.

A través del análisis de cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Norte y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, en inmediaciones de los lugares de los robos, se logró ubicar a un sujeto y un auto presuntamente relacionados con los hechos.

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Los policías encontraron que el sospechoso se movía por la colonia 7 de Noviembre, en Gustavo A. Madero.

Posteriormente, el coche fue ubicado sobre Calzada de Guadalupe, punto donde fue interceptado y, tras una revisión al conductor, se le aseguraron 15 bolsas de marihuana y tres placas vehiculares, una de ellas con reporte de robo activo.

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Por lo anterior, el sujeto fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

Capturan a presunto integrante de banda dedicada al robo de autos. Foto: especial

mahc/LL