La fuerte lluvia que se registró la tarde y noche de este miércoles causó encharcamientos y afectaciones en varios puntos de la Ciudad de México, particularmente en zonas de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, donde se activó la alerta roja, así como en el Centro Histórico.

Las principales afectaciones se registraron sobre Anillo Periférico Oriente, así como otro en Paseo de la Reforma y Bucareli, donde la acumulación de agua complicó la movilidad.

También se reportaron encharcamientos en la avenida Patriotismo, a la altura de Tintoreto; en el bajopuente de Viaducto Miguel Alemán y Doctor José María Vértiz; en la calle Agua y Rocío, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, y en la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En Viaducto Miguel Alemán y avenida Cuauhtémoc se formó un espejo de agua que invadió dos carriles de circulación con dirección al poniente, por lo que policías de Tránsito implementaron un dispositivo de movilidad para agilizar el paso de los vehículos y prevenir accidentes.

En el bajopuente de avenida Chapultepec a la altura de Florencia, también se registró un encharcamiento, dejando solo el paso libre de autos en un carril. En el Circuito Interior a la altura de la Avenida Insurgentes también registró afectaciones.

En la calle Agua y Rocío, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) trabajaron para reducir un espejo de agua de aproximadamente 100 metros de longitud, seis metros de ancho y un metro de profundidad.

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Se Inunda San Lázaro

Las lluvias también ocasionaron inundaciones en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en San Lázaro, donde oficinas, elevadores y el estacionamiento subterráneo resultaron afectados. Trabajadores utilizaron bombas, escobas y jaladores para retirar el agua y permitir el acceso a las distintas áreas del recinto.

Asimismo, se reportó la inundación del Deportivo Los Galeana y afectaciones viales en Calzada de Tlalpan y Periférico por la acumulación de agua.

En algunos puntos del Centro Histórico se registraron encharcamientos y anegaciones durante la tarde y noche. En algunas calles como Fray Servando entre Eje Central y Bolívar, la anegación incluso rebasó el nivel de banqueta. Personal de Tránsito también realizó cortes a la circulación por encharcamiento en el desnivel de la incorporación a Fray Servando Teresa de Mier a la altura de avenida 20 de Noviembre.

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Ayer por la tarde, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta roja para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y GAM, en donde el pronóstico que se esperaba de lluvias intensas de hasta 79 milímetros se extendió hasta la una de la madrugada de este jueves.

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