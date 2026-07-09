Esta mañana se dio a conocer el fallecimiento de Bonnie Tyler, la cantante galesa que alcanzó en la década de los 80 el número 1 en las listas musicales con la canción "Total Eclipse of the Heart", un himno pop de los años 80.

Gaynor Hopkins, conocida por su nombre artístico Bonnie Tyler, nació el 8 de junio de 1951 en la localidad de Skewen, en Gales y falleció en Portugal a los 75 años, de acuerdo con información reportada por The New York Times.

A través de X, el Primer Ministro de Gales lamentó la noticia y calificó a Bonnie Tyler como uno de los mayores iconos galeses, además de enviar sus condolencias a la familia, amigos y seguidores de la cantante.

“Me entristece mucho saber de la muerte de Bonnie Tyler. Gales ha perdido a una de sus mayores iconos, que trajo alegría a audiencias de todo el mundo a través de su música. Extiendo mis más profundas condolencias a su familia, sus amigos y sus seguidores”, escribió en el perfil de X de la La Oficina del Primer Ministro de Gales.

Lamentan muerte de la cantante Bonnie Tyler a los 75 años (09/07/2026). Foto: Captura de pantalla

La salud de Bonnie Tyler tras cirugía de emergencia

El pasado 6 de mayo se dio a conocer que la estrella del pop se encontraba hospitalizada en Portugal tras someterse a una cirugía intestinal de emergencia, un día después, Bonnie Tyler fue inducida al coma, luego de que su estado de salud empeorara pues, a pesar de que su portavoz afirmó que se encontraba mejor, tuvo una recaída repentina.

El 30 de abril, la cantante ochentera tuvo que ser ingresada de urgencia al hospital, esto debido a una perforación intestinal, lo que provocó que fuera intervenida con inmediatez.

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Con información de Mariana Lebrija

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