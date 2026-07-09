Marimar Vega camina tras bambalinas con la confianza de que es un lugar totalmente conocido. Cada noche acompañaba a su papá, Gonzalo Vega, a dar función; ahora, evoca sus consejos y se arma de valor para plantarse sola frente al público.

Una sensación similar vive Bruno Bichir, otro descendiente de una dinastía artística que, como ella, ha lidiado con el mote de ser “hijos de…”. Marimar dice que no se pelea con el apellido, al contrario, lo porta con orgullo y con responsabilidad.

“Es bonito el legado, el apellido, sobre todo porque a mí no se me acerca nadie para hablarme mal de mi papá, y eso es un gran ejemplo. Pero sí, creo que cada quien ha hecho su camino y las personas ya nos reconocen por nuestra labor y nuestros logros. Pero mi papá siempre estará ahí”.

La actriz mexicana, Marimar Vega. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

La primera vez que Marimar Vega subió a un escenario teatral, cuenta, fue hace 26 años, en una de las temporadas de Don Juan Tenorio. Recuerda perfectamente cómo fue ese día.

“Era uno gigante en Tijuana; tengo muy presentes los nervios que sentía, me preguntaba ‘¿por qué estoy haciendo esto? Me quiero ir corriendo a mi casa, soy una loca’, porque es tanta la adrenalina, que sientes que te va a dar un ataque de pánico; es mucha la responsabilidad y en ese entonces estaba muy chiquita (17 años); mi papá me contó que se asomaba y pensaba: ‘que no se vaya a quedar muda’, pero al final fue muy gozoso”.

Marimar tuvo que hacerlo porque una de las condiciones que le puso Gonzalo Vega (fallecido en 2016) para dedicarse a la actuación es que debía comenzar haciendo teatro clásico, porque para él esa era la base para cualquier actor fuera respetado y lo entendió perfectamente, tanto que para ella fue importante volver a las tablas después de nueve años cuando actuó en Al otro lado de la cama.

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Ahora regresa este 17 de julio en el Foro Shakespeare con Requiem.

“Mi corazón está contento, estoy emocionada y entusiasmada en cada ensayo, por poder trabajar un texto, intercambiar ideas, eso no te lo da la televisión y menos en nuestro país, donde todo se hace sin tiempo. Se me había olvidado que esto era actuar y creo que no todo el mundo lo puede hacer”.

Entre la justicia y el milagro

En Requiem, Marimar Vega y Bruno Bichir interpretan a Emma, una fiscal de Estados Unidos, y al Padre Banks, un sacerdote que busca detener lo que considera una injusticia. Ambos se encuentran en la sala de espera de una prisión en Texas, donde un niño de 11 años será ejecutado por haber cometido un crimen atroz. Ella espera que la sentencia se cumpla, y él que suceda un milagro.

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Bruno Bichir interpreta a un sacerdote que pide justicia; Marimar, a una fiscal. Foto: Diego Simón/ EL UNIVERSAL

Ambos entran en una discusión donde se plantean: ¿puede la violencia corregirse con más violencia?, ¿qué ocurre en una sociedad que mata a sus niños?

Vega reconoce que se convenció de la obra con tan sólo leer el libreto escrito por Reynolds Robledo porque el tema es muy oportuno por las preguntas que invitan a una larga charla después de cada función.

“Y aquí vienen las preguntas: ¿Qué estamos haciendo mal?, ¿cuál es la respuesta o la solución? No lo sé. Por eso este texto es muy oportuno. Sí creo que en el momento de impunidad que vivimos a veces la mano dura es necesaria, todo mundo hace lo que le da la gana, no tenemos compasión o empatía por el de al lado. No sé si esto sea lo correcto, pero lo otro no ha funcionado”.

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Marimar mira el escenario, se siente nerviosa con el estreno de la obra, pero se sabe acompañada.

“Creo que mi papá de repente está aquí viéndonos; si viene un colibrí me está mandando una mensaje, yo sí creo en las señales”, afirma.

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