El periodista Luis Chaparro, de Pie de Nota, reveló a EL UNIVERSAL que el director del War Eagles Air Museum, Tomás Peralta, contactó al medio para decirle que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) les donó el avión donde fue trasladado el narcotraficante "El Mayo" Zambada y para consultarle si era viable exhibirlo en el recinto.

"Nos busca el director del Eagles War Museum, este museo en Santa Teresa, y nos busca primero como en un intento de aconsejarles. Nos dicen: 'oye, el FBI nos donó o nos -prácticamente- nos aventó aquí el avión que trasladó al Mayo Zambada y pues queremos escuchar ahí tu consejo porque no sabemos si lo exhibimos y nos metemos en un problema con los narcos, si lo vendemos, a quién te lo vamos a vender, o sea, ¿qué hacemos con este avión?'. Yo revisando sus dos opciones les doy un consejo", detalló.

En la comunicación que tuvo el periodista con el museo ubicado en Nuevo México, Luis Chaparro comentó que la intención de su directivo era generar más visitantes, por lo que el consejo que ofreció el comunicador fue "pues exhíbanlo" porque, expresó, si el FBI los deja hacerlo "está padre".

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Ismael "El Mayo" Zambada. Foto: Especial

A pregunta expresa sobre por qué considera que el director del museo se acercó a él, Luis Chaparro adjudicó el interés a su experiencia en temas de seguridad y narcotráfico, así como a la cercanía de Tomás Peralta con el medio ya que, asegura, Pie de Nota es donde "todos los días" se informa.

De acuerdo con la página oficial del museo ubicado en Estados Unidos, la misión del recinto es "inspirar y educar a personas de todas las edades sobre la aviación y las empresas militares del pasado, el presente y el futuro".

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Según sus redes sociales, el lugar fue fundado en 1989 y alberga la principal colección del suroeste de Estados Unidos de "aeronaves históricas meticulosamente restauradas", que abarcan desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Vietnam.

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En este sentido, el comunicador narró que el medio visitó el avión en dos ocasiones, una de ellas fue de manera "exclusiva" luego de que el director del museo le pidió un consejo y posteriormente previo a que la aeronave fuera exhibida y abierta a medios de comunicación.

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"Fuimos en dos ocasiones, digamos cuando nos dan el acceso exclusivo y antes de que lo abran a otros medios de comunicación y al público. Fuimos mi productor y yo (...) fuimos nada más él y yo a hacer algunas tomas, a hacer preguntas, investigar bien el avión. La verdad es que lo vimos por horas, detalladamente y abrimos cajoncitos y movimos palancas como para entender todo lo del avión y luego nos dedicamos ahora sí a hacer un trabajo de reporteo", narró.

En su reportaje, Pie de Nota reveló imágenes del interior del avión donde se observan "marcas de forcejeo" como tallones de zapato en el asiento, dos ventanas del área central tronadas a golpes y los respaldos de algunos asientos quebrados.

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Avión que trasladó a "El Mayo" a EU. Foto: cortesía Pie de Nota

En los recorridos al interior de la aeronave se observan bolsas de botanas, dulces, refrescos y toallitas húmedas que fueron adquiridos antes de secuestrar y entregar a las autoridades a Ismael Zambada, incluso se muestran manchas que podrían ser de sangre o dulce. En cuanto al avión se muestra que el cableado fue desconectado.

Avión que trasladó a "El Mayo" a EU. Foto: cortesía Pie de Nota

FBI acepta operación, autoridades mexicanas solicitan información a Pie de Nota

Respecto a la posición del gobierno mexicano y la falta de información y colaboración por parte de las autoridades estadounidenses, Luis Chaparro comentó que autoridades mexicanas solicitaron información sobre el caso.

“Fue una pregunta más bien de decir si teníamos más información o algo distinto a lo que publicamos. Se acercaron miembros del gabinete (de Seguridad) de la propia Presidenta, la verdad es que no ofrecimos nada más porque lo que teníamos es lo que publicamos, no tenía ningún sentido guardarnos algo de la información y menos información tan importante, tan delicada”, señaló.

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Indicó que fue una conversación muy breve donde se especificó que lo publicado era la única información con la que contaba el medio independiente.

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FBI. Foto: iStock

Sobre el impacto que tuvo la declaración del FBI, Luis Chaparro comenta que esa parte de la historia tiene valor periodístico porque es la primera vez que el Buró Federal de Investigaciones aceptó que fue una operación realizada por dicha oficina.

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Descontrol en agencias extranjeras

El conductor y periodista de Pie de Nota expresó su preocupación por el descontrol que existe actualmente en el manejo de las agencias de inteligencia extranjeras ejemplificando con los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes, señaló permitían que estas agencias entraran como si México fuera una extensión de su país.

“Tenían acceso total al país y creo que eso tampoco era sano. Con Andrés Manuel López Obrador se restringe mucho la presencia de agencias y eso genera una nueva etapa en el operar de estas agencias, donde empiezan a hacer operativos clandestinos, donde empiezan a operar a través del acceso que les brindan distintos estados.

“Una cosa sumamente delicada, que a mí es lo que me parece más delicado de todo, es que empiezan a extorsionar funcionarios estatales, gobernadores, fiscales, jefes de policía, a quienes les encuentran algún mal quehacer, o desde casos de corrupción, de lavado de dinero, hasta casos de vínculos de narcotráfico directos”, comentó.

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"El Mayo" y Joaquín Guzmán López durante su detención en EU. Foto: cortesía Pie de Nota

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Destacó que Estados Unidos utiliza el poder para pedir a funcionarios mexicanos que den información bajo las amenazas del retiro de visas, persecuciones o privaciones de la libertad, con el fin de obtener acceso a México, sin conocimiento del gobierno federal.

“Lo que revela el tema de “El Mayo”, que haya ingresado un avión, que haya cargado a dos narcotraficantes y se los haya llevado a los Estados Unidos, me parece que es una consecuencia de un descontrol completamente, de un desconocimiento absoluto del gobierno federal respecto a qué están haciendo las agencias extranjeras clandestinamente en este país”, indicó.

¿Quién piloteó el avión donde fue llevado "El Mayo" a EU?

Una de las incógnitas que deja este acontecimiento es quién piloteó la aeronave y quién, además de Joaquín Guzmán López, se encontraba con ellos. El conductor de Pie de Nota contó que la identidad del piloto es desconocida, pues las autoridades estadounidenses no han dado información sobre este personaje, pieza clave en el caso de “El Mayo”.

“Cuando nosotros damos la comunicación pues lo primero que preguntamos, ‘Bueno, ¿y el piloto?"’ Y nos dicen, ‘Del piloto no tenemos comentarios’”, señaló.

No obstante, comentó que la versión oficial que ellos sostienen es que “el piloto número uno venía muy asustado, que se bajó corriendo y salió corriendo y se escapó, algo absolutamente inverosímil”.

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Chaparro detalló cómo es el aeropuerto donde se llevó a cabo la entrega de “El Mayo” y por qué no sería posible que esa versión tuviera sustento. “El aeropuerto de Santa Teresa, ese donde llegó, que es un jet port, no es un aeropuerto grande, es un aeropuerto pequeñísimo, privado, eh pues número uno: está en una zona absolutamente desértica, es decir, no hay nada más que desierto alrededor, kilómetros y kilómetros y kilómetros alrededor”.

Señaló que, a pesar de que la frontera con México está cerca, no sería posible un escape de esa manera, pues también se hubiera enfrentado al muro que divide ambos países.

“Entonces es absolutamente inverosímil, además de que el aeropuerto, el jet port, estaba completamente lleno de agentes federales. Si había 10 camionetas de agentes federales eran pocas”, contó a EL UNIVERSAL.

Mencionó que en julio de 2024, tras la detención de “El Mayo” por las autoridades estadounidenses, tuvo contacto con personal de la este Ejército de la República y agentes de la Fiscalía General de la República en el hangar de Santa Teresa quienes fueron enviados a investigar sobre el avión, pero su respuesta fue "A nosotros nos testaron toda la información respecto al piloto”.

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Avión donde se llevaron a “El Mayo” duró casi un año a la intemperie

Luis Chaparro mencionó que algo que llamó su atención fue que el avión tenía casi un año entre el aeropuerto Santa Teresa y el museo ―que están contiguos― sin resguardo de nadie, es decir, en el mismo lugar donde llegó.

"El avión llegó, se estacionó, de ahí lo metieron al hangar, a un hangar cerrado para hacer, digamos, todas las investigaciones, etcétera, etcétera [...] ni siquiera se llevaron las papitas ni las bolsas de Oxxo, o sea, todo eso lo dejaron ahí lo original lo que llegó.

"El Buró creo que lo único que le quitó fue uno de los aparatos donde se guarda el plan de vuelo. Eso se lo se lo llevaron, es lo único que no tiene el avión, digamos original", dijo.

No obstante, mencionó que estando resguardado en dicho hangar y llevándose a cabo las investigaciones por parte de la FGR y el FBI, luego de casi un año fue retirado de ese lugar porque el dueño señaló que le estaba costando monetariamente tenerlo ahí pero, al "ya no quererlo el FBI” lo dejaron en la intemperie “en el sol ahí aventado afuera".

Al verlo en el sitio, "turistas y personas locales se tomaron fotos con el avión sin siquiera saber quién llegó en ese avión y qué avión era. Como que veían un jet ahí tirado y decían, ‘Me puedo tomar una foto ahí’, y se tomaban la foto ahí afuera del avión".

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