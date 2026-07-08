Pachuca. - La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo confirmó que el presunto responsable de un homicidio, así como del robo de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, hechos ocurridos ayer, tiene 18 años de edad por lo que descartó que se trate de un menor de edad, como inicialmente intentó hacer creer a las autoridades al momento de su detención.

De acuerdo con la dependencia, el imputado, identificado con las iniciales S.H.J., es originario de Ecatepec, Estado de México, y reside en Coacalco, además de que sus identificaciones lo señalan como un adulto.

Los hechos por los que se le responsabiliza ocurrieron la tarde del martes, en que la víctima del homicidio había puesto en venta una camioneta, y al acudir a una supuesta prueba de manejo, fue emboscada por los agresores, quienes la trasladaron a una zona despoblada con la intención de despojarla del vehículo y posteriormente la privaron de la vida.

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Durante la movilización, una de las patrullas de la Policía Estatal que acudió al reporte fue robada por los presuntos responsables, lo que derivó en un operativo de búsqueda y persecución en el que participaron al menos 30 unidades de distintas corporaciones de seguridad.

El despliegue concluyó con la detención de S.H.J., quien en un primer momento aseguró ser menor de edad. Al momento de su captura le fue asegurada un arma de fuego corta, con la que presuntamente habría cometido el homicidio.

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Tras verificar su documentación, la Procuraduría confirmó que el detenido es mayor de edad, por lo que quedó internado en el área de retención del Centro de Reinserción Social de Pachuca. El plazo legal para que se lleve a cabo la audiencia inicial de control de la detención vence este viernes.

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